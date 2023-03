EFE

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, resaltó la "confianza" que exhibió su equipo en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol ante el Liverpool, al que derrotó en los dos partidos, y explicó que se debe al éxito de la última conquista de la competición.



"A nivel de equipo tenemos mucha más confianza por lo que pasó el año pasado, se ha visto en esta eliminatoria ante un equipo fuerte. Lo hemos hecho muy bien los dos partidos. Tenemos que jugar cuartos ante equipos sorprendentes porque hay muchos italianos que nadie esperaba en cuartos. Como siempre la 'Champions' es muy complicada, hay que luchar hasta el final", dijo en rueda de prensa.



Feliz por la imagen de su equipo, que nunca se dejó llevar ni especuló pese a tener tres goles de ventaja de Anfield, Ancelotti no optó por ningún rival para cuartos pero resaltó el mérito de su país, Italia, al meter a Napoli, AC Milan e Inter de Milán.

Ancelotti, "contento" con la actuación del Real Madrid por no levantar el pie en "un partido trampa en lo psicológico".





"Nuestro partido ha sido bueno, completo, podía ser un partido trampa pero la verdad que hemos empezado bien, con ideas claras, muy serios y lo hemos terminado bien. No tengo preferencia de rival. El objetivo nuestro es ganar y para eso hay que pasar los cuartos, la semifinal e intentar ganar la final. Estoy contento porque el fútbol italiano ha metido tres equipos en cuartos y es una señal muy positiva", valoró.



Confirmó Ancelotti que el estado de Karim Benzema es bueno y no se perderá el clásico del Camp Nou del domingo. "Es un golpe, le molestaba, le duele un poco pero va a recuperar sin problema para el domingo". E insistió en el momento que protagoniza el brasileño Vinícius Junior, para él el mejor jugador del mundo en este momento. "Para mí lo es, pese a que no ha marcado hoy es determinante, ha creado peligro siempre que ha encarado y ha dado el gol".



De su equipo resaltó el "compromiso colectivo", la "experiencia" que muestra en el manejo de los partidos y "la energía" que aseguró les convierte en un "equipo moderno".

"El fútbol de hoy pide todo esto. El partido de Modric ha sido muy bueno. El equipo podía tener un poco de miedo a tener el balón para evitar la presión y la salida desde atrás nos ha ayudado mucho para tener control. El ambiente que tenemos lo crean la humildad de los veteranos, que no tienen ego, y la paciencia de los jóvenes de esperar sabiendo que tienen una carrera fantástica. Modric y Kroos no juegan por la carrera que han hecho, juegan porque lo merecen", afirmó.



Justificó el técnico italiano su tardanza en los cambios. "He esperado porque el equipo estaba bien, no necesitaba cambiar por cambiar. Solo los hice para parar el partido y ganarlo".



"El reparto de minutos me gustaría darles a todos pero no se puede. Tengo que mirar lo que hacen los jugadores, la actitud que tienen Nacho y Ceballos. Si juegan poco aprovechan de manera espectacular los minutos que les doy", sentenció.