Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, defendió que el éxito de su equipo se debe a aspectos como "el compromiso colectivo" y el fútbol que practica, descartando que hayan remontado eliminatorias ante clubes de la entidad de PSG y Chelsea, o que puedan remontar al City "solo por corazón o el empujón del Bernabéu".



"Se van a enfrentar dos equipos de gran calidad pero distinta. Si llegas a una semifinal, a una final o ganas la Champions no es solo por el corazón. Es tan importante como la personalidad que te permite mostrar la calidad que tienes, pero hay aspectos como la calidad individual o el compromiso colectivo que se necesitan para llegar a la final. Solo con una parte de esto no te permite tener éxito. No podemos ganar solo por corazón o el empujón que dará el Bernabéu", aseguró.

Ancelotti ve a su equipo "concentrado y motivado", sin un ápice de relajación tras la conquista de LaLiga y la celebración del pasado sábado. "Tenemos un reto importante, la gran oportunidad de jugar otra final de Champions. Hay muy buen ambiente, conocemos la dificultad que tendrá el partido pero tenemos mucha confianza. La eliminatoria está abierta, tenemos una pequeña desventaja que queremos arreglar".

El cambio de piezas en el centro de la defensa no afectará a su equipo, defendió Carlo. "No cambia, el trabajo defensivo es colectivo. Alaba es una pieza importante pero también Nacho lo ha hecho muy bien, tiene experiencia y lo va a hacer bien mañana".



De sus palabras se puede pensar que de inicio Ancelotti apostará por la presencia de un cuarto centrocampista con la entrada de Fede Valverde. "El partido tiene que ser bloque bajo mejor que en la ida y la presión bien hecha para evitar pases entre líneas y transiciones. No vamos a plantear un partido con bloque bajo aunque haya momentos que tendrá que serlo, como en otros, iremos a presionar arriba y fuerte. Necesitamos un partido completo".

Para el técnico madridista "no va a influir la historia" y espera un partido "muy distinto" al del Etihad Stadium. "Ellos tienen ventaja y nosotros tenemos que hacerlo mejor. Es muy difícil pero tenemos una oportunidad increíble de jugar otra final. Lo podemos hacer".