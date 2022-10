EFE

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confirmó la titularidad del francés Karim Benzema ante el Shakhtar en la cuarta jornada de la Liga de Campeones tras superar las molestias por las que descansó en Getafe y con el objetivo de que gane confianza antes del clásico del domingo frente al Barcelona.



"Karim está bien y es bastante claro que mañana empieza el partido porque ha descansado, como Kroos y Mendy. Están frescos y los tres van a jugar", aseguró en rueda de prensa Ancelotti, que apuntó a rotaciones y al descanso de jugadores indiscutibles como el brasileño Vinícius Junior.



"Hay que evaluar en el entrenamiento de hoy a los jugadores que han jugado en Getafe, será importante para meter la alineación correcta para ganar el partido. Es una oportunidad para dejar arreglada ya la fase de grupos", añadió.

🗣 @MrAncelotti: "El reto es recuperar bien a los jugadores que han jugado. El entrenamiento de hoy va a ser muy importante".#UCL pic.twitter.com/KpqO2kVY5S — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2022

Ancelotti admitió que ese tipo de decisiones a veces provocan malestar en sus jugadores, a los que pide respeto "a la persona" y enfado "con el entrenador".



"Es muy complicado rotar, cada jugador se enfada a su manera, pero en este grupo la reacción de todos es muy positiva. Se enfadan porque quieren jugar, es normal, y la reacción es estar más focalizado en los entrenamientos. No hay nadie que haya bajado los brazos hasta ahora. Son muy respetuosos con las decisiones que tomo, es lo importante. Siempre les digo, respeta a la persona aunque puede ser que te enfades con el entrenador", señaló.



Pese a ello, no le importó reconocer que la alineación para medirse al Shakhtar en Varsovia no la tiene "muy clara". Lo que es segura es la presencia de inicio de Mendy, Kroos y Benzema, así como, de Lucas Vázquez, que compareció en rueda de prensa, y el portero ucraniano Andriy Lunin, al que muestran su apoyo a diario por la difícil situación en plena guerra que vive Ucrania.



"Andriy es bastante tímido, no es una persona que hable demasiado. Es normal que lo que está pasando le afecta a él y a todos los ucranianos. Solo podemos ser solidarios con él y si necesita algo estamos para ayudarle", dijo Ancelotti.

"Tengo que evaluar a Vini. Ha jugado todos los partidos. Karim está bien, es bastante claro que mañana empieza el partido. Va a jugar porque ha descansado, como Mendy o Kroos, que están frescos y van a jugar". pic.twitter.com/jUa2vn2dJs — Relevo (@relevo) October 10, 2022



Lo hizo extensible a su rival, un Shakhtar que encuentra en el fútbol un refugio emocional para sus seguidores en medio de la guerra que asola su país: "Trabajan con mucha dificultad, somos solidarios con ellos, les tenemos mucho respeto. Tienen que viajar mucho, pero jugar con esta dificultad significa mucho por la buena imagen que da de un equipo ucraniano que está sufriendo como todo su pueblo".



El objetivo del Real Madrid es claro, firmar su cuarto triunfo en la cuarta jornada de la fase de grupos, certificar matemáticamente su pase y encarar las dos últimas jornadas con tranquilidad para rotar jugadores.



"Clasificarse es el primer objetivo de la temporada, llega pronto y cuanto antes se consigue es mejor. Sobre el perfil mental puede dar más energía para la competición nacional, pero hay que tener en cuenta que el Real Madrid en 'Champions' no puede pensar en no jugar un partido serio. Si tenemos la suerte de mañana pasar la fase, el resto van a ser partidos serios que querremos ganar", sentenció.