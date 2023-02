EFE

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, resaltó la importancia de defender bien ante el Liverpool, diferenció la eliminatoria de octavos de final del último duelo entre ambos en la final de la Liga de Campeones y aseguró que "es casi imposible" repetir su mayor triunfo en Anfield, un 0-3 en 2014 en su primera etapa en el conjunto madridista.

"Tengo un buen recuerdo de aquel partido", reconoció sobre aquel partido, que acabó 0-3 en la fase de grupos con un doblete de Karim Benzema y un gol de Cristiano Ronaldo.

"Pero en ocho años el Liverpool ha cambiado mucho. Es un equipo más potente y con mucha más calidad. Hay que repetir la actitud y compromiso de aquel partido. Se puede ganar, pero con ese resultado me parece muy difícil, casi imposible", dijo en rueda de prensa.

Aunque sus jugadores estuvieron peor en el Mundial de Clubes en labores defensivas, el técnico italiano resaltó la mejoría en LaLiga. "En el último periodo, teniendo en cuenta que nos dormimos en la Copa del Mundo, atrás no lo hicimos mal. Dos porterías a cero antes y dos después del Mundial. El equipo está acostumbrado a defender bien. El aspecto defensivo mañana tiene un papel muy importante y estoy convencido de que lo vamos a hacer bien", aseguró.

Ancelotti resaltó la "ilusión" que ve en su plantilla y "las ganas de hacerlo bien como el año pasado", aunque reconoció que encaran "una eliminatoria muy complicada" y pidió a sus jugadores que piensen en los dos partidos. "Tenemos también la vuelta, pero tenemos la ilusión de empezar de nuevo esta competición", agregó.

Confirmó que el francés Karim Benzema está recuperado para jugar en Anfield: "Lo veo bien y mañana va a empezar el partido. Tanto él como todos tenemos mucha ilusión de retomar la 'Champions'. Tenemos todavía muy fresco el recuerdo del año pasado".

Y no ocultó la duda que mantiene sobre si reforzar el centro del campo con un cuarto futbolista o jugar con Rodrygo Goes y un 4-3-3, en un partido condicionado para el equipo blanco por las bajas de Aurélien Tchouaméni y Toni Kroos.

"No me preocupa porque las sensaciones que tenemos son buenas. Los que han reemplazado a Kroos y Tchouaméni lo han hecho bien. Tengo confianza en la plantilla", declaró.

"Pensaré el equipo hasta mañana. Es la duda que tengo, un equipo un poco más controlado atrás o más contundente en ataque. Estoy contento de que no la tengo solo yo. Ojalá no me equivoque", añadió.

Lo que es seguro es la presencia de Luka Modric, de quien resaltó su mejoría: "No lo pasó bien en el mes de enero, pero ahora ha vuelto a su mejor nivel y va a seguir creciendo. Su calidad física es muy buena y sus ganas de jugar en el Real Madrid".