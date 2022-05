EFE

Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Liverpool, aseguró que la importancia de jugar una final de la Champions League "es aún más grande" cuando el rival es el Real Madrid y descartó que les pueda pasar factura haber perdido la Premier en la última jornada.



"Son competiciones diferentes. Ahora estamos en una final de 'Champions', donde la presión es otra a la de un partido de Liga. Y además jugar una final contra el Real Madrid lo hace aún más grande. Se enfrentan dos gigantes del fútbol europeo que quieren ganar todo cada año", destacó.



"La Premier ya es pasado. Hemos jugado cuatro competiciones y llegado a la final en todas. Ahora toca la 'Champions' y es en lo que estamos centrados. Fue decepcionante lo que ocurrió el pasado domingo, necesitas unos días para superarlo, pero ya está. No hay nada mejor que venir a París, a un estadio impresionante y jugarte la competición más prestigiosa del mundo", añadió.



Preguntado por Vinícius Junior, el defensa del Liverpool dedicó elogios al brasileño, al que se medirá en un duelo importante en la final.



"Tengo muchas ganas de enfrentarme a él y al Real Madrid. Siempre esperas jugar ante jugadores de clase mundial. Va a haber batalla en cada parte del campo. Nosotros tenemos un plan de juego y Vinícius es un jugador fantástico, una amenaza con sus goles y sus asistencias, pero tenemos un trabajo preparado y sabemos cómo ganar. Las batallas individuales forman parte de esto, pero es cosa de equipo y gana el mejor", manifestó.



Alexander-Arnold tiene a sus 23 años la oportunidad de conquistar su segunda Liga de Campeones. "Volver a ganar tan joven sería especial", confesó. "Hay muchas leyendas que no tienen este título. Nos enfrentaremos a jugadores de clase mundial", añadió.



"Llegar hasta aquí ha sido muy duro, no hemos tenido nada de suerte y ahora queremos ganar. Es el último partido de la temporada, el más importante de todos. Estar aquí está bien, pero sería mejor ganarla", sentenció.