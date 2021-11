EFE

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se mostró comprensivo con los silbidos de la afición madridista pese al triunfo de sus jugadores ante el Shakhtar (2-1) y aseguró que entiende esa exigencia y que les "motiva" para mejorar en el Santiago Bernabéu.

"Lo entiendo, es una afición que exige mucho y nos motiva. Hemos empezado bien los dos tiempos, pero nos ha faltado posesión, no hemos estado agresivos y la afición nos despierta con unos pitos. No pasa nada, nos ayudan", señaló en rueda de prensa.

Pese a que el encuentro lo salvaron Vinicius Junior, el doblete de Karim Benzema y las paradas de Thibaut Courtois, el técnico madridista salió en defensa de jugadores que no tuvieron su mejor día.

"Es verdad que en este periodo han destacado más Vinicius, Karim y Thibaut, pero somos un equipo y lo intentan todos. El trabajo que han hecho Militao y Alaba es bueno, la media sabe todo el mundo la calidad que tiene. El Real Madrid no es solo tres jugadores que lo han hecho mejor que otros", dijo.

Respecto a Vinicius, que fabricó los dos tantos del triunfo, aseguró que "sigue en una racha muy buena de goles y asistencias".

"Hoy lo ha hecho muy bien, el primer gol es por una presión adelantada y el segundo una gran combinación. En este momento tiene confianza, está enchufado", subrayó.

Ancelotti explicó la razón por la que Eden Hazard no fue elegido para ser titular ante la baja de Rodrygo: "Hazard está listo para jugar, podía ser hoy o puede el sábado. Es claro que necesita minutos para tener una mejor condición y los va a tener. Debe estar listo para cuando llegue el momento. Hoy, por estrategia, he preferido meter un extremo para explotar más la banda y él es mejor por dentro, por eso he preferido a Lucas Vázquez".

Para 'Carletto' la clave del partido fue que no les salió, como estaba planificado, jugar al contragolpe cuando se pusiesen por delante en el marcador: "Hemos empezado bien, agresivos, y cuando hemos macado el primer gol queríamos esperar un poco al rival, pero nos faltó agresividad y con el balón quisimos intentar tenerlo sin hacer daño".