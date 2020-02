Sterling podría ser baja del City ante el Madrid

GOAL

Pep Guardiola cree que el Manchester City estará sin Raheem Sterling por algunas "semanas", aunque no está seguro si el delantero estará en condiciones para jugar la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Sterling sufrió una lesión en los isquiotibiales durante la derrota del pasado domingo frente al Tottenham, y se perderá el partido en casa de este fin de semana contra el West Ham United.

El City no ha especificado la gravedad de la lesión que Sterling ha sufrido, y Guardiola no ofreció ninguna garantía de que el jugador de 25 años vaya a estar listo para volver a la acción antes de finales de febrero.

Después del partido del West Ham, el City inicia su descanso de invierno, siendo su próximo partido contra el Leicester City el 22 de febrero, seguido cuatro días después por el duelo ante el 13 veces campeón de Europa, el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu.

Perder a Sterling sería un duro golpe para las esperanzas del City. Y cuando se le preguntó sobre esa situación en rueda de prensa, Guardiola contestó: “Raheem tiene una lesión en los isquiotibiales, veremos. Por supuesto, necesita semanas para recuperarse, veremos si está listo para enfrentar al Real Madrid. Ahora mismo no lo sé”.

La ausencia de Sterling deja a Guardiola con pocas opciones en los extremos, con Leroy Sane aún recuperándose de la lesión sufrida en el ligamento de la rodilla que lo ha excluido de la acción desde agosto. El internacional por Alemania ha regresado a los entrenamientos, pero Guardiola insiste en que no volverá a jugar antes de lo programado.

"Ha comenzado a entrenar con nosotros, pero todavía no está listo", dijo sobre la ex estrella del Schalke. "Cuando tienes una lesión como ésta, que demanda varios meses, necesitas recuperar el ritmo y la confianza en tu rodill. Necesita tiempo, no es como un tobillo o una lesión muscular. Esta lesión necesita tiempo. Lo importante es que la cirugía fue perfecta y se está recuperando increíblemente bien, volverá más fuerte que antes, pero ahora necesita un poco de tiempo", finalizó.