Manchester City vence 1-4 en su visita al Dinamo

EFE

Un golazo del español Dani Olmo no fue suficiente para frenar al Manchester City de Gabriel Jesús, que con un 'hat trick' resarció a los suyos de la derrota en el derbi de Mánchester eliminando de camino al equipo croata de la Liga de Campeones (1-4).



El Dinamo de Zagreb necesitaba ganar y un favor desde Ucrania, donde el Shakhtar tenía que vencer al Atalanta, pero ni siquiera los croatas cumplieron.

Aunque el City no se jugaba nada y sacó un equipo con muchos suplentes, como el central español Eric García, el chileno Claudio Bravo y el joven inglés Phil Foden, eso no impidió a los de Pep Guardiola competir de tú a tú.



Bajo el frío de los Balcanes (el mercurio marcaba un grado), el City salió sin brío y lo pagó a los pocos minutos. Un despiste de Ilkay Gundogan, que no siguió su marca, permitió que Kadzior pusiera un centro perfecto al corazón del área.

⚽️ GOOOL del City ⚽️



Gabriel Jesus no perdona frente al arco y ya igualó las cosas en Croacia 😱#UCL | #Zagreb | #ManchesterCity



🔴EN VIVOhttps://t.co/3VQm1B4sYX pic.twitter.com/YsjZqDTP4H — TUDN USA (@TUDNUSA) December 11, 2019

Olmo se infiltró entre los centrales y, tras un magnífico giro de cadera, fusiló a Bravo con un remate a la media vuelta.



Un golazo que daba esperanzas a los croatas y los metía momentáneamente en la siguiente fase.

Habían salido dominando al City, pero con el gol se replegaron y empezaron a estar a merced del rival. Pese a que hasta el minuto 18 no llegó el primer disparo a puerta de los celestes, la sensación es que el gol llegaría en cualquier momento.



Para desesperación del Dinamo, lo hizo cuando Emir Dilaver se quedó tirado en el terreno de juego. El City no tiró el balón fuera, puesto que es tarea del árbitro parar el juego si lo ve necesario y la jugada continúo.

Tremendo golazo el que acaba de hacer Gabriel Jesus 😱⚽️



El delantero brasileño dejó en el piso a la defensa del Zagreb para anotar el segundo 💥#UCL | #Zagreb | #ManchesterCity



🔴EN VIVOhttps://t.co/3VQm1B4sYX pic.twitter.com/rs5Ofgu6T2 — TUDN USA (@TUDNUSA) December 11, 2019

El esférico le llegó a Riyad Mahrez en una banda, puso un centro medido y Gabriel Jesús se elevó para situar el empate en el marcador.



Era el día del brasileño, porque nada más salir del descanso creó la 'delicatessen' del encuentro.



Tiró una pared con Foden y con un quiebro genial dejó tirado al defensor y definió con el interior.

No pararía la fiesta para Gabriel Jesús, que apenas cuatro minutos después culminó en escorzo un centro de Benjamin Mendy.



Su 'hat trick' dejaba al Dinamo desahuciado y alguna que otra sonrisa en el City, un equipo que ante la titánica misión imposible de la Premier, mira a la 'Champions' con las esperanzas de que este sea su año.



Para redondear, Foden firmó el cuarto a pase de Bernardo Silva, cerrando la fría noche en Zagreb.



Los de Guardiola pasan como primeros de grupo y se podrían medir, entre otros, al Real Madrid, el Nápoles, el Borussia Dortmund y el Olympique de Lyon.



Al equipo croata, sin embargo, la victoria del Atalanta en Ucrania le deja fuera también de la Liga Europa.