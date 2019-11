Lewandowski y Perisic llevan al Bayern a octavos de Champiosn al vencer 0-2 a Olympiakos

EFE

El Bayern se impuso este miércoles por 2-0 al Olympiakos con goles de Robert Lewandowski e Ivan Perisic y aseguró matemáticamente su clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones.

El entrenador interino del Bayern, Hansi Flick, dejó en el banquillo a Philippe Coutinho y a Thiago Alcántara y optó por jugadores que acostumbran a devorar kilómetros durante los partidos como Thomas Müller y Leon Goretzka.

La decisión responde a la situación actual del Bayern, inmerso en una crisis desde hace unos días por la goleada encajada ante el Eintracht Fráncfort (5-1).

Flick parece que apuesta por el trabajo y la entrega para enderezar las cosas en unos de esos momentos en los que no suele bastar con el talento.

El desarrollo del partido confirmó que el Bayern necesita recuperar la seguridad y que la prioridad es evitar errores y controlar el juego.

Joshua Kimmich, en el centro del campo, fue el hombre encargado de repartir balones, de abrirlos a las bandas, desde donde se enviaban constantemente balones al área.

El Bayern controlaba, el Olimpiakos tenía poco que ver con la pelota y se asomaba poco al campo del equipo bávaro. Lo único digno de mención fue un remate desviado de Guerrero en el minuto 16 que fue posible por un error de David Alaba.

Pese al contro,l las ocasiones claras para el Bayern tardaron en llegar. La primera se originó en una jugada individual de Kingsley Coman por la banda derecha que terminó con un remate dentro del área que el meta José Sa desvió a saque de esquina.

En el minuto 35, Müller remató raso, demasiado centrado, dentro del área tras una buena jugada de conjunto. Y en el 45, un remate de cabeza de Benjamin Pavard en un saque de esquina se estrelló contra un poste.

La presión del Bayern aumentó en la segundo parte y las ocasiones se multiplicaron. Sa salvó el gol en el minuto 50 tras un cabezazo de Goretzka después de un lanzamiento de falta de Kimmich desde la derecha.

Robert Lewandowski has scored in EVERY #UCL & Bundesliga game this season for Bayern (20 goals, 14 games) 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2B5fuGPRya