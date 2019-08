Kroos habla de la realidad del Real Madrid

EFE

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, elogió la política de fichajes que está siguiendo la directiva madridista, firmando a jóvenes jugadores que despuntan, aseguró que se está creando un "proyecto de años" pero advierte que nadie pretenda "repetir ganar tres Ligas de Campeones seguidas".



"Se está creando un proyecto que durará años, no para el momento", aseguró analizando la llegada al Real Madrid de jóvenes jugadores como Eder Militao, Rodrygo, Kubo tras Vinicius o Brahim. "Queremos jugar mejor fútbol y ser más consistentes. El resto vendrá solo. Si juegas mejor luchas por los títulos".





"No podemos pretender repetir los tres años anteriores, ganando la Liga de Campeones tres veces seguidas. No nos fijamos ese objetivo, también en aquel momento parecía imposible lograrlo", añadió en una entrevista con Kicker.



Destacó Kroos lo que puede aportar al Real Madrid la llegada de Lukia Jovic en ataque y lamentó la lesión que frenó su adaptación en pretemporada. "Jovic es una opción que nos fortalecerá con lo que mejor sabe hacer, marcar goles. Se integró bien a su llegada pero tuvo mala suerte en los partidos de pretemporada con una lesión".



En el punto de partida de una temporada que culmina con la Eurocopa 2020, Kroos se plantea su futuro en la selección alemana tras buscar el título que le falta por ganar.



"Por supuesto que ganar la Eurocopa es un gran objetivo. Soy el último miembro que queda del equipo campeón del mundo de 2014 junto a Neuer. Se ha producido un cambio en nuestro estilo de juego, aunque no se haya reflejado en los resultados", analizó.



"Siempre oigo, ya tendrás 30 años. Después de la Eurocopa será un buen momento para pensarlo", aseguró preguntado por su retirada de la selección alemana.