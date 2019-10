Busquets reconoce: "Ha costado muchísimo"

EFE

Después de la victoria ante el Slavia de Praga (1-2), el centrocampista del Barcelona Sergio Busquets destacó la importancia de sumar los tres puntos, si bien reconoció que costó "muchísimo" derrotar al conjunto checo.



"Ha sido muy importante ganar aquí. Ahora tenemos doble enfrentamiento y ganar fuera es siempre importante en un grupo tan igualado. Nos hace líderes, pero ahora tenemos otro partido importante en casa", aseguró el jugador catalán en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.



Busquets elogió el planteamiento del Slavia y lamentó que su equipo no fuera capaz de cerrar el encuentro en el último tramo del partido, cuando su rival generó más peligro.



"Ha costado muchísimo, sabíamos que si no apretábamos iba a ser difícil. Hemos tenido la posesión, pero al final del partido hemos sufrido bastante", señaló el jugador azulgrana, quien analizó que en el último tramo fue un "cara o cruz" porque el Barça no aprovechó sus opciones al contraataque.



Asimismo, elogio a Lionel Messi, autor del primer tanto, al que calificó de "fundamental" en los esquemas del partido, y destacó al guardameta Marc-André ter Stegen, clave en el primer tiempo, como "un seguro de vida".