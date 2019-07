Así repartirá la UEFA premios en Champions y Europa League

EFE

La UEFA ha anunciado este jueves el sistema de distribución económica para la Liga de Campeones, la Liga Europa 2019/20 y la Supercopa 2020, así como los pagos de solidaridad para las fases de clasificación.



Los ingresos brutos de esas tres competiciones se estiman en unos 3.250 millones de euros, de los que 295 se reservarán para cubrir los gastos de organización relativos a las competiciones, y el 7% (227,5 millones) para los pagos de solidaridad.



De los ingresos netos resultantes de 2.730 millones de euros, el 6,5% se reservará para el fútbol europeo y se mantendrá en la UEFA, y el 93,5% restante se distribuirá entre los clubes participantes.



Por lo tanto, el montante total disponible para la distribución a los clubes participantes en la temporada 2019/20 es de 2.550 millones de euros, de los cuales 2.040 se distribuirán entre los clubes participantes en la Liga de Campeones y la Supercopa.



Así mismo, 510 millones de euros se distribuirán entre los clubes participantes en la Liga Europa.



Además, las contribuciones adicionales de los clubes de la Champions se harán así: 50 millones de euros para la cuota de los clubes de la Liga Europa; 10 millones de euros para subsidiar los pagos de solidaridad a los clubes eliminados en la fase de clasificación de la Champions y la Liga Europa 2019/20.







LIGA DE CAMPEONES



- Cuota para los 12 clubes participantes en los play-offs: Un total de 30 millones de euros. Los eliminados cobrarán un fijo de 5 millones de euros. Los ganadores no cobrarán ningún pago específico para esta ronda, pero sí por participar en la fase de grupos de la Champions.



- Cuota para los clubes que compiten en la Champions (de la fase de grupos en adelante) (1.950 millones de euros):



. Pagos iniciales (488 millones de euros): Cada uno de los 32 clubes participantes en la fase de grupos recibirá 15,25 millones.



. Pagos fijos (585 millones de euros): Bonificaciones por rendimiento por partido: 2,7 millones de euros por victoria y 900.000 euros por empate.



Clasificación para los octavos de final: 9,5 millones de euros.



Clasificación para los cuartos de final: 10,5 millones



Clasificación para las semifinales: 12 millones



Clasificación para la final: 15 millones



El campeón recibirá un adicional de cuatro millones de euros.



Los dos clubes que se clasifiquen para la Supercopa de la UEFA recibirán 3,5 millones de euros cada uno, y el ganador se llevará un millón adicional.



- Ranking de coeficientes (585 millones de euros)



Se ha establecido un ranking y el montante total de 585,05 millones se ha dividido en 'cuotas de coeficiente', de forma que cada cuota tiene un valor de 1,108 millón de euros. El equipo con menor ránking recibirá una cuota (1,108 millón de euros). Se añadirá una cuota extra a cada posición del ránking, por lo que el equipo con mejor ránking (Real Madrid, por delante de Barcelona, Bayern y Atlético) recibirá 32 cuotas (35,46 millones).



- Market pool (292 millones de euros). Se distribuirá según el valor proporcional de cada mercado televisivo representado por los clubes que forman parte en la competición (de la fase de grupos en adelante). Las diferentes cuotas de mercado serán distribuidas entre los clubes participantes de cada federación.



La mitad de la cantidad que representa el valor de cada mercado se dividirá entre los clubes en función de sus actuaciones en la competición nacional previa. Se aplicará el siguiente reparto entre los clubes. En España: 40% el primero, 30% el segundo, 20% el tercero y 10% el cuarto.







LIGA EUROPA



- Cuota para los clubes participantes en la UEFA Europa League (de la fase de grupos en adelante). (560 millones de euros)



- Pagos iniciales (140 millones de euros): Cada uno de los 48 clubes que se clasifican para la fase de grupos recibirá por participar 2,92 millones de euros.



- Pagos fijos (168 millones de euros): Bonificaciones por rendimiento: 570.000 euros por victoria y 190.000 euros por empate. Los ganadores de los grupos recibirán un bono de 1 millón de euros cada uno y los segundos clasificados de cada grupo tendrán un bono de 500.000 euros.



Clasificación para los dieciseisavos de final: 500.000 de euros.



Clasificación para los octavos de final: 1,1 millones de euros.



Clasificación para los cuartos de final: 1,5 millones de euros.



Clasificación para las semifinales: 2,4 millones de euros



Clasificación para la final: 4,5 millones de euros



El campeón ganará 4 millones de euros adicionales.



- Ránking de coeficientes (84 millones de euros): Sobre el nuevo ránking de diez años, los 84 millones se dividen en 'cuotas de coeficientes' de 71.430 euros cada una. El equipo con el peor ránking recibirá una cuota (71.430 euros). Por cada posición se añade una cuota, por lo que el mejor equipo recibirá 48 cuotas (3,42 millones de euros).



- Market pool (168 millones de euros). Cantidad que se distribuirá proporcionalmente según el valor de cada mercado televisivo representado por los clubes participantes (de la fase de grupos en adelante). Las cuotas de mercado diferentes se dividirán entre los clubes participantes de cada federación.



-- Pagos solidarios para la fase de clasificación de las competiciones de clubes de la UEFA: según el nuevo sistema de distribución el procedimiento de pagos a los clubes de las rondas de clasificación será igual al 3% de los ingresos brutos globales más 10 millones de euros adicionales procedentes de los clubes de la Liga de Campeones. Basados en la estimación de 3.250 millones de euros de los ingresos totales, 107,5 serán repartidos entre los clubes de la siguiente manera:



- Liga Campeones - ruta de los campeones y ruta liga



Cada campeón nacional que no se clasifique para la fase de grupos de la Champions o de la Liga Europa recibirá 260.000 euros además de los siguientes ingresos por la participación en cada ronda de clasificación.



Cada club participante en las rondas de clasificación que no se clasifique para los play-offs de la Champions:



ronda preliminar - 230.000 euros



primera ronda de clasificación - 280.000 euros



segunda ronda de clasificación - 380.000 euros



tercera ronda de clasificación - 480.000 euros (solo para clubes eliminados desde la ruta de los campeones, ya que los clubes eliminados de la ruta liga se clasifican directamente para la fase de grupos de la Liga Europa y, por tanto, se benefician de su sistema de distribución).



No se abonarán pagos solidarios en los play-offs, ya que los clubes involucrados se beneficiarán de la distribución de la fase centralizada de la Champions/Liga Europa



- Liga Europa - ruta de los campeones y ruta principal: Cada club participante recibirá:



ronda preliminar - 220.000 euros



primera ronda de clasificación - 240.000 euros



segunda ronda de clasificación - 260.000 euros



tercera ronda de clasificación - 280.000 euros



play-offs - 300.000 euros (solo clubes eliminados).



No se hará ningún pago solidario a los ganadores de esta ronda. Sin embargo, mantendrán los pagos recibidos en la ronda preliminar, primera, segunda, tercera, según corresponda.



- Pagos solidarios a clubes que no se clasifican para la fase de grupos de la Liga Campeones/Liga Europa: Los pagos solidarios a los clubes que no participan a través de sus federaciones y/o ligas nacionales representarán el 4% de los ingresos brutos globales de las dos competiciones.



Una previsión total de 130 millones de euros se distribuirá a las federaciones y/o ligas para sus clubes