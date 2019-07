GOAL

Ivan Rakitic no quiere moverse del Barcelona y mucho menos ser moneda de cambio para volver a vestir a Neymar Da Silva de azulgrana. Ya el año pasado rechazó la propuesta del PSG, que le mejoraba notablemente sus emolumentos en el club catalán, y este verano tampoco contempla abandonar el Camp Nou."Mi idea es seguir en el Barcelona y seguir disfrutando porque tengo más años de contrato” manifestó desde Japón, donde el equipo realiza la primera de las dos giras veraniegas.

🔊 @ivanrakitic: "Es un placer estar aquí en Japón. Tenemos grandes recuerdos del Mundial de Clubes de 2015. Hay muchos seguidores aquí y es un placer compartir estos días con ellos"#RakutenCup pic.twitter.com/AOj7fEcTbz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 22, 2019

Con dos años más en azulgrana por delante, el croata sostiene que la rumorología veraniega "es una situación a la que estoy acostumbrado desde que estoy aquí y el año pasado me pasó lo mismo” pero en esta ocasión reveló que “he hablado con el club y el míster y la idea es la misma" . Quiere seguir a pesar de que “no me molesta que se hable de mi futuro, tengo que entender que el fútbol en general funciona así". En este aspecto, Rakitic sostiene que "me llena de orgullo que otros equipos pregunten por mí porque significa que hago las cosas bien".

🔊 @ivanrakitic: "También será muy especial jugar dos partidos aquí, sobre todo el del Vissel Kobe contra Iniesta, Villa y Samper, que forman parte de nuestra familia"#RakutenCup pic.twitter.com/qZQEuemVo5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 22, 2019

Pero no piensa en salir en ningún caso y así se lo ha trasladado ya al presidente , Josep Maria Bartomeu. “He hablado con él de varios temas, pero de momento el club tiene otras cosas que hacer que pensar en detalles míos y el presidente quiere lo mismo que yo, formar un buen grupo para que la gente disfrute del Barcelona”. Para Rakitic, "hay que tomar todo lo demás con tranquilidad" porque tiene claro que "solo me veo aquí" . En estos momentos el croata sabe, como el resto de sus compañeros desplazados a tierras niponas, que “aquí hay que trabajar y quien rinda más es quien juega y yo trabajaré duro para que Valverde pueda contar conmigo".

De esta forma, Rakitic se autodescarta para entrar en un hipotético intercambio de jugadores con el PSG que dé con Neymar en el Camp Nou . Tampoco Samuel Umtiti, ofrecido también al club parisino, quiere abandonar el Barcelona, al que ya solo podría convencer incluyendo a Philippe Coutinho o a Ousmane Dembéle si el PSG aceptara jugadores para desprenderse del brasileño. Sucede que solo quieren dinero y Rakitic, el último barcelonista que los parisinos desearon, ni estaba ni está por la labor de marcharse a la capital de Francia.