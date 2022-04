GOAL

Jürgen Klopp fue preguntado por la opción de fichar al noruego y la respuesta del alemán fue tajante.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.

"Los números que se mencionan son una locura, no nos vamos a acercar a esos precios. No tenemos nada que hacer contra ellos. No hay oportunidad. Es algo que no quiero".