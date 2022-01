GOAL

Desde su primera aparición a fines del 2018, incluso con algunos minutos en el partido más importante de la historia ante Boca en Madrid, Julián Álvarez mostraba de lo que era capaz. Sin embargo, Marcelo Gallardo decidió llevarlo de a poco, no asegurarle directamente la titularidad y buscarle pacientemente su posición ideal. Y luego de varias rachas que no logró sostener, como a fines del 2019 y en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, en el 2021 llegó el momento de la explosión definitiva jugando como referencia de ataque ante la ausencia de Matías Suárez y Braian Romero, aunque con varios golazos de media y larga distancia, al mismo tiempo de haber formado parte del plantel campeón de la Copa América y ganarse la convocatoria permanente a la Selección argentina.

Por todo esto, en Núñez saben que las ofertas millonarias están próximas y será muy complicado retenerlo, por lo cual ya comenzaron a trabajar para negociar un nuevo contrato en virtud de reconocer su nivel.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO JULIÁN ÁLVAREZ CON RIVER?

A mediados del 2020, en medio de la pandemia, el futbolista de 21 años extendió su contrato hasta diciembre de 2022. Luego de su hat-trick a San Lorenzo, trascendió que la dirigencia le ofreció renovar ese vínculo para evitar que, en caso de no llegar una oferta seductora, vuelva a ocurrir que en junio del año próximo pueda negociar con el pase en su poder.

La propuesta presentada por River fue por dos años más, hasta finales del 2024, manteniendo la cláusula de 20M, pero con la opción de aumentar ese monto durante los últimos diez días de cada mercado de pases. La primera reunión con su representante, Fernando Hidalgo, se celebró el martes 9 de noviembre, pero no hubo acuerdo ya que existe una diferencia en el salario pretendido y además desean que la cláusula de rescisión no se toque. Por el momento, no hubo más acercamientos.

¿CUÁNTO VALE JULIÁN ÁLVAREZ?

El acuerdo firmado con River en junio del 2020 contempló un sustancial aumento salarial, además de la prórroga de su vínculo por un año y medio más y la suba de su cláusula. Una cifra que posiciona a Julián entre los jugadores con mayor valor de salida. De todas formas y más allá de la valoración del club y el cuerpo técnico, post pandemia resulta difícil imaginar números que se acerquen a aquel valor establecido y que lo ubicarían entre las ventas más cara de la historia del club, que encabezan los 28 millones de Saviola a Barcelona y los 24 de Alario a Bayer Leverkusen.

CLÁUSULA DE RESCISIÓN DE JULIÁN ÁLVAREZ

"Feliz de renovar con el Más Grande", fueron las palabras que escribió Álvarez tras firmar su renovación. ¿La cláusula de salida? 20.000.000 de euros, una cifra verdaderamente elevada para protegerlo el mayor tiempo que sea posible.

RUMORES DE MERCADO

Los muy buenos rendimientos de la Araña, incluso antes de su explosión definitiva, no pasaron desapercibidos en España, donde Valencia y Real Sociedad fueron los primeros interesados en sus goles. Según informó TNT Sports, ambos clubes españoles tenían en carpeta al delantero, aunque no hubo ningún contacto oficial con la institución de Núñez.

Luego de su convocatoria a la Selección argentina para disputar la Copa América, surgieron nuevos interesados: según Calciomercato, el cordobés estaba en los planes del Aston Villa y del Ajax. Incluso el sitio italiano informó que el representante de Álvarez estaba en Europa y podía acercar una propuesta tentadora para el atacante y para River.

Fuera de los rumores y lejos de Europa, a finales de julio de 2021 llegó una jugosa oferta a Núñez desde el Orlando City, equipo de la MLS de los Estados Unidos. "No tuve contacto con el Orlando City. La primera propuesta se la mandaron directamente a River y nadie respondió. Después, me mandaron una oferta superior, de 10 millones de dólares, y se la reenvié al abogado del club", explicó el representante Fernando Hidalgo, en declaraciones a TNT Sports. Y completó: "Si al club le interesa, le responderá al Orlando City y charlaremos. Hace un tiempo tuvimos ofertas de la MLS y a Julián no le interesó porque prefiere irse a Europa".

Finalmente, nada prosperó pero la racha goleadora y el gran nivel exhibido en la Liga Profesional ganada por River provocó nuevos intereses: Bayer Leverkusen, club al que ya vendió a Alario y a Exequiel Palacios, junto a Milan, Fiorentina y hasta Juventus. Y el mencionado representante aventuró que "ya lleva dos años a sus espaldas en Primera con River, que es un gran club, donde se vive la presión. Por eso, ya está a nivel de cualquier equipo top de Europa", destacando que "estaría bien con Ibrahimovic, con Lautaro o con algunos campeones de Inglaterra. Lo importante es que llegue un club serio”.

Sin embargo, hay otro factor influyente en cualquier negociación: el Mundial de Qatar. La Araña sabe que ya es uno más en la Selección argentina, pero para ello necesita sostener su gran nivel y marcharse en diciembre a pelear un puesto en un club europeo, sabiendo que hoy en River es la estrella, podría complicar sus planes.

Pero aparecieron nuevos clubes en la lista que podrían cambiar toda la ecuación: según el diario Marca, nada menos que Real Madrid, el club donde supo probarse de chico y estuvo cerca de quedar, lo tiene agendado en su búsqueda de renovar el ataque con apuestas sudamericanas similares a algunas que ya resultaron como Vinicius y Rodrygo. Más allá de todos los rumores, en los que también aparecieron Barcelona y Manchester United, el delantero se mantuvo centrado en el Millonario hasta conseguir el título.

Su representante viajó a Inglaterra a comienzos de 2022 para negociar personalmente con los Red Devils. SIn embargo, el equipo de Cristiano Ronaldo desistió de pagar la cláusula de 20M para contratarlo en enero. Hidalgo se trajo otras propuestas del Viejo Continente para presentar en Núñez: Napoli, Atalanta y Niza fueron algunos equipos en sumarse a la lista de interesados.

El viernes 21 de enero, GOAL pudo confirmar en Inglaterra, que el Manchester City tiene a Julián en la mira. Los de Guardiola están buscando un delantero desde la transferencia fallida de Harry Kane y están dispuestos a esperar a junio para que "la araña" se sume al equipo. El agente buscaría que Álvarez sea vendido por una cifra menor a la que pretende River, pero ofreciendo, además, un porcentaje de una futura transferencia.