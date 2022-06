Con información de GOAL y EFE

El Bayern Múnich estaría dispuesto a aceptar una oferta del Barcelona por Robert Lewandowski.

El conjunto bávaro parece estar más dispuesto a negociar con el Barça por el delantero polaco con el paso de las semanas y tal y como publica "Sky Sports Alemania", estaría dispuesto a aceptar una oferta de 60 millones de euros por el atacante, quien cumplirá 34 años en el mes de agosto y tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2023.

🚨🔵🔴 ¡¡El Bayern accede a vender a Lewandowski al Barça!!



➡️ 'Sky Sport' afirma que el club alemán se ha reunido con el jugador y ha dado el visto bueno a su traspaso



Eso sí, pedirán 60 millones de euros por él

Lewandowski ha reiterado en las últimas semanas su deseo de abandonar el club, pero agregó que no quiere forzar nada y que de lo que se trata es de buscar la mejor solución para todos.



"Tengo todavía un año de contrato, por eso he pedido al club el visto bueno para un traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero la transferencia", dijo Lewandowski en declaraciones al diario "Bild".



"No quiero forzar nada, no se trata de eso. Se trata de buscar la mejor solución. Hay que enfriar las emociones, quiero hablar con tranquilidad y no a través de los medios", agregó.