GOAL

El Bayern de Múnic ha preguntado al Barcelona por la situación de sus tres laterales diestros. El conjunto bávaro y el blaugrana iniciaron conversaciones con tal de explorar la posibilidad de que uno de los tres futbolistas defensivos de banda acabe jugando en el Allianz Arena. Al Bayern, cualquiera de los tres le satisface: Sergi Roberto, Sergiño Dest o Emerson Royal. Por ahora, ninguna negociación está en marcha.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.

El club alemán es conocedor de la situación económica delicadísima del Barcelona y sabe que los catalanes deben desprenderse de algunos futbolistas de la plantilla. El Bayern tampoco anda sobrado en sus números, con lo cuál, en estos momentos, no pretende desembolsar ni un euro para firmar un traspaso. La idea del equipo dirigido por Julian Nagelsmann es conseguir una cesión con opción de compra, una operación que ya se puso en marcha hace dos veranos con Philippe Coutinho pero que no pudo concretarse la temporada pasada con Pedri, por quién se interesó el director deportivo del club Hasan Salihamidzic antes del debut del canario en Primera División. De hecho, la salida de Pedri en calidad de cedido era una opción, pero tras el primer entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Ronald Koeman le cerró la puerta y le aseguró un puesto en el primer equipo.

El Bayern y el Barça mantienen buena relación y contacto regular desde la cesión de Coutinho, aunque desde el club catalán ven muy difícil llegar a un acuerdo que lleve a cualquiera de los tres futbolistas al Allianz en calidad de cedido. Por Emerson, el Barça acaba de pagar 9 millones de euros. Si sale, la idea es traspasarle por una buena cantidad y ganar más dinero del invertido por el brasileño. Sergiño Dest fue una apuesta de Koeman y solamente lleva un año en Barcelona. Su primera temporada no fue la esperada, pero no se contempla una cesión. Y en el caso de Sergi Roberto, el canterano está negociando una renovación de contrato y la idea del Barcelona es evitar que se marche gratis al final de la próxima temporada. A día de hoy, el Bayern no ha tenido contacto directo con los entornos de Sergiño Dest ni de Emerson Royal, aunque sí ha hecho aproximaciones a Sergi Roberto mediante un intermediario.

El conjunto alemán busca un lateral diestro después de una temporada irregular del francés Benjamin Pavard y de una absoluta decepción con Bouna Sarr, fichado del Olympique de Marsella en octubre de 2020 y quién fue uno de los futbolistas menos utilizados de la plantilla la pasada temporada. El mismo Nagelsmann dijo el sábado tras un amistoso ante el Colonia que "siempre tenemos el deber de observar y ver qué nos puede ir bién y qué no".