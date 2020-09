GOAL

Eduardo Camavinga es uno de los jugadores de moda en el fútbol europeo. Tiene solamente 17 años, pero ya brilla como un grande con el Rennes de la Ligue 1, generando interés de los clubes más poderosos del mundo y siendo relacionado con el Real Madrid desde hace ya muchos meses. Sin embargo, el que contactó al conjunto galo por Camavinga no fueron los blancos sino sus vecinos rivales, el Atlético de Madrid. Al menos así lo ha confirmado el ex presidente del Rennes Olivier Létang.

En declaraciones realizadas para el programa de Francia 'Late Football Club', Létang aseguró: “¿Contactos con el Real Madrid? Eso no es cierto y, eso que conozco muy bien a los dirigentes del Real Madrid. Pero sé, porque hubo total transparencia con sus representantes, que hubo acercamientos a nivel de interés. Pero yo, como presidente del Stade Rennais, nunca he sido contactado por el Real Madrid. Hubo contacto con el Atlético de Madrid, pero eso fue en junio de 2019, y cerré la puerta de inmediato porque no había forma de que Eduardo nos dejara”.

Con contrato hasta 2022, el valor de mercado de Camavinga no deja de crecer. En las últimas horas, el director deportivo Florian Maurice indicó recientemente que no aceptarían una oferta de 80 millones de euros por el ya internacional por Francia, una suma que el Atlético de Madrid no sería capaz de pagar.