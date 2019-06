Presidente del Napoli confirma interés en James Rodríguez

EFE

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, confirmó el interés de su club en fichar al colombiano James Rodríguez, centrocampista del Real Madrid, y explicó que es un "deseo" del técnico Carlo Ancelotti.



"James es un deseo de Ancelotti. No sé cuánto pueda encajar en nuestro estilo de juego, pero está claro que las capacidades de un jugador como él no están en duda", afirmó De Laurentiis en una entrevista a la emisora napolitana "Radio Kiss Kiss".

NAPOLI VA POR JAMES



"Si Ancelotti me lo pide, pese a que sea muy costoso, iremos adelante", prosiguió el máximo mandatario del Napoli.



Ancelotti, que ya trabajó con James en el curso 2014-2015 en el Real Madrid, estaría encantado de contar con el colombiano en su plantilla y, según unas informaciones difundidas por los medios italianos, el Napoli plantea al Real Madrid una cesión con opción de compra a título definitivo.



James, que jugó los últimos dos años en el Bayern Múnich en calidad de cedido, no entra en los planes del técnico francés Zinedine Zidane para el futuro del Real Madrid.

De no concretarse esta operación, De Laurentiis reconoció que está interesado en el mexicano del PSV Eindhoven Hirving Lozano y que negociaría con su representante, Mino Raiola.



"Si no se cierra la negociación por James, con la que estamos trabajando con mi amigo Jorge Mendes (representante del colombiano), hablaríamos con Mino Raiola para fichar a Lozano. Pero no podemos fichar a los dos. ¿Con los demás de la plantilla qué hacemos?", afirmó.



Finalmente, De Laurentiis informó de que el español Raúl Albiol, que juega en el Napoli desde 2013, quiere salir del equipo y que su sustituto puede ser el griego del Roma Kostas Manolas.



"Estamos trabajando para la defensa. Albiol nos comunicó que no quiere seguir y nosotros no obligamos a nadie. Manolas puede ser un buen sustituto", aseguró.