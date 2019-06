Pogba estaría dispuesto a exigir un traspaso al Madrid

GOAL

“Es momento de afrontar nuevos retos”. Seis palabras que pueden desencadenar este verano uno de los fichajes más sonados en la historia del fútbol. O al menos, eso sí, uno de los más caros. Fue Paul Pogba en un acto publicitario en Japón a finales de la semana pasada el autor de la frase, tratando así de abrir las puertas del Manchester United. Con Real Madrid y Juventus al otro lado, esperándole con los brazos abiertos. Eso sí, una vez el jugador francés ha bajado al barro, ahora espera un nuevo guiño del Real Madrid.

Fue el pasado 30 de marzo, hace casi tres meses, y en vísperas de apenas su segundo partido en el banquillo, cuando Zinedine Zidane abrió fuego desde la sala de prensa de Valdebebas. "A mí me gusta mucho Pogba, le conozco personalmente. Es un jugador diferente, que aporta mucho. Hay pocos que aporten tanto como él. Sabe defender, atacar, hacerlo todo en el campo. ¿Por qué no va a venir al Real Madrid?", dijo el técnico blanco, mostrando ante los ojos de todo el mundo su clara intención de ficharle este verano, y nada más regresar a la Casa Blanca.

El propio Pogba recogió el guante. Sin embargo, no así el Manchester United, que sigue cerrado en banda a abrir ningún tipo de negociación por el francés. Han comprobado la difícil relación que tiene el galo con el club y la afición pero el poderoso club inglés no quiere mostrar ningún tipo de debilidad para con el proyecto de Solksjaer, que ya de por sí nace ‘tocado’, sin títulos recientes ni clasificado siquiera para la Champions League 2020.

Eso sí, aun con todos los candados que quieren poner los ‘Red Devils’ de por medio, la Juventus ya se ha movido. Y aunque saben que el Real Madrid está en la pole position por Pogba, la Vecchia Signora ha trasladado ya una primera oferta formal al Manchester United de más de 100 millones de euros. Una oferta que ha agitado irremediablemente la ‘operación Pogba’. Y es que, visto cómo la Juventus de Sarri se ha movido ya, el jugador galo se ha inquietado ahora por ver cómo el Real Madrid no ha vuelto a ‘empujar’ por su fichaje -que está dispuesto a pedir incluso el transfer request si es necesario-, lo que espera ahora es un nuevo guiño público desde Concha Espina, como decíamos, y que éste sirva para sentar las bases de su traspaso este verano al equipo blanco.

Sin embargo, el Real Madrid -aunque ya conoce también la existencia de la oferta de la Juventus-, está ahora centrado en acelerar la Operación Salida. El proyecto deportivo 2020 está prácticamente atado, y quedan más de dos meses hasta el final del mercado de fichajes. Tiempo más que suficiente para que Pogba pueda seguir presionando, para que el United por fin acceda a entablar negociaciones y, de paso, para que el Real Madrid pueda encarrillar las ventas dentro de su plantilla.

Eso sí, el hecho de que no haya relativa urgencia para con esta operación no quiere decir que tenga menos importancia para el Real Madrid. Sigue siendo el favorito de Zidane, que cree que puede ser la guinda a su proyecto deportivo. Hasta tal punto de que la opción de Eriksen está ya descartada desde las oficinas de Concha Espina. Era una posibilidad que gustaba porque terminaba contrato con el Tottenham y podía ser más asequible que la de Pogba. Y de hecho, el propio jugador danés hizo un guiño público al Real Madrid hace unas semanas, conocedor de la situación. Pero el preferido de Zidane es Pogba. Y seguirá siendo así.

Así las cosas, uno de los jugadores todavía en la nómina del Real Madrid puede ser clave en la llegada de Pogba. Se trata de Gareth Bale. El galés, por boca de su agente, ya ha manifestado que no se quiere mover del Santiago Bernabéu y que no saldrá cedido bajo ningún concepto. La última vez que Jonathan Barnett se manifestó así fue esta misma semana desde Ascot. Dicho esto, cuando fue preguntado por la posibilidad de que Bale recalase en el United, dejó también una puerta entreabierta a su pase a Old Trafford: "Podría encajar allí. Creo que podría hacerlo muy bien, sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Pero es muy poco probable". Siempre enigmático, Barnett no descartó de pleno esa opción al menos, aunque desde Manchester llevan tiempo renegando del galés.

La Juventus está muy cerca de hacerse con los servicios de Adrien Rabiot –que también estuvo en la agenda merengue-, pero eso no repercute en absoluto en su intención de hacerse con los servicios de Pogba. Llevar al hijo pródigo de vuelta a Turín es uno de los grandes objetivos en el presente mercado de fichajes. Rabiot será uno de los refuerzos y, en caso de que no llegase Pogba, la otra opción que manejan es la de Milinkovic-Savic.