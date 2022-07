EFE

El británico Thomas Pidcock, de solo 22 años, se impuso este jueves en la etapa del Alpe d'Huez tras una épica escapada que llegó a buen puerto, mientras que el danés Jonas Vingegaard mantuvo el maillot amarillo en el Tour de Francia.



En su segunda participación en una gran vuelta, tras la de España del año pasado, el ciclista del Ineos, campeón olímpico de bicicleta de montaña, logró su triunfo más destacado en carretera y sucede a su compatriota Geraint Thomas como vencedor en esa mítica cima.



El británico entró en meta por delante del sudafricano Louis Meintjes y del también británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour.



Los favoritos entraron a 3.23 liderados por el esloveno Tadej Pogacar, que un día después de haber perdido el maillot amarillo en la cumbre del Granon hizo tres ataques en la del Alpe d'Huez pero no logró distanciar a Vingegaard.



Aguantó también su ritmo el británico Geraint Thomas, pero no el francés Romain Bardet, que se dejó 19 segundos y su segundo puesto en la general.



Pogacar es ahora segundo en la general a 2.22 del líder, mientras que Thomas es tercero a 2.26 y Bardet cae al cuarto puesto a 2.35.



El colombiano Nairo Quintana no pudo seguir el ritmo de los mejores y se dejó 1.11 en meta, por lo que ahora es sexto a 3.58 del líder.



El español Enric Mas, que en el Granon sufrió un desfallecimiento y perdió más de 8 minutos, aguantó en el Alpe d'Huez el ritmo de los mejores y solo cedió 3 segundos en el esprint final. El ciclista del Movistar es ahora noveno a 9.32, por detrás de Pidcock, que con su triunfo se mete entre los diez primeros. Es octavo a 7.39 del maillot amarillo.