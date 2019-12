EFE

El portero del Real Madrid el belga Thibaut Courtois lamentó la falta de fortuna en momentos del encuentro contra el Athletic y reconoció que al equipo puede que le falte "algo de pegada".



"Igual un poco", dijo Courtois tras ser preguntado si al Real Madrid le falta pegada. "A veces el balón no quiere entrar. Hemos tenido ocasiones para rematar el partido. Pero hay que seguir entrenando. El balón no ha querido entrar", dijo en Movistar LaLiga el meta del Real Madrid.

📸💪 ¡Primera parte muy completa del equipo en la que sólo faltó el gol!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/3kHCC8rKec — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 22, 2019

Courtois dijo que el equipo se marcha del duelo contra el Athleti decepcionado por el empate. "Nos vamos con mal sabor de boca. Venimos de dos partidos intensos y la suerte no nos acompañó. Dimos tres palos y su portero tiene un gran mérito. Es una pena no haber logrado los tres puntos", indicó el portero que lamentó que el árbitro "entrara en el juego del Athletic".



"El árbitro ha seguido su juego cuando han pretendido cortar el juego. Son acciones que merecen tarjeta porque cortan el juego. Pero bueno, al final son dos puntos perdidos", dijo.



"El árbitro no nos ha sacado del partido pero si hay un equipo que solo quiere frenar ataques y tal hay que amonestar. Pero no podemos pensar en eso", añadió.



Courtois, sin embargo, se muestra satisfecho con el buen final de año del equipo. "En liga hemos hecho un buen final de 2019. Nos faltó en algunos partidos como con valladolid, Betis y ahora. Pero hemos perdido solo un partido".