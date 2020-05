EFE

El torneo de Wimbledon ha recaudado 1,36 millones de euros para ayudar a la lucha contra el coronavirus.



"El All England Lawn Tennis Club ha anunciado hoy una serie de contribuciones para apoyar a la recuperación local, nacional e internacional del coronavirus, después de la cancelación del torneo de este año", explicó el torneo en un comunicado.



La donación, que alcanza los 1,36 millones de euros, ha sido recaudada entre el club, la fundación de Wimbledon y el propio torneo.







El presidente del All England Club, Ian Hewitt aseguró que mientras se preparan para un año sin torneo, su "mayor prioridad es la salud y el bienestar de quienes hacen Wimbledon posible y quienes están sufriendo los estragos de la pandemia".



"Creemos que Wimbledon tiene la responsabilidad y la capacidad de actuar como una fuera, usando nuestros recursos para ayudar a aquellos que lo necesiten, especialmente en una crisis como esta", añadió.



El All England Club seguirá llevando a cabo medidas para ayudar a aquellos que sufren los estragos del coronavirus, así como para agradecer su trabajo a los que están en primera línea de la lucha contra la pandemia.



El torneo de este año fue cancelado, mientras que la edición de 2021 se disputará del 28 de junio al 11 de julio.