EFE

El tenista español Rafael Nadal, que sufrió una lesión de segundo grado en el psoas ilíaco de la pierna izquierda cuando jugaba en los treintaidosavos de final del Abierto de Australia contra el estadounidense Mackenzie McDonald, afirmó este jueves en las redes sociales que "se confirman los resultados" y que "los plazos" (baja estimada entre seis y ocho semanas) "siguen siendo los mismos".



"Hoy he estado en la Clínica Tenis Teknon de Barcelona, donde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos", señala Nadal en su cuenta de Twitter.



"Establecido los tratamientos a seguir y en 3 semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución", agrega el tenista balear.



La lesión se produjo cuando Nadal, que defendía el título en Australia, trató de estirarse para devolver una bola sobre su lado de la derecha cuando el marcador lucía un desfavorable 6-4 y 4-3 frente a McDonald.



A pesar de las molestias, Rafa Nadal decidió no abandonar y luchó sin poder golpear de revés hasta que el americano cerrara el partido de segunda ronda por 6-4, 6-4 y 7-5.



El español se perderá sus próximas citas en el calendario tenístico de Doha y Dubai que se celebrarán en la última semana de febrero y la primera de marzo.