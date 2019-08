Nick Kyrgios acusa de corrupta a la ATP

EFE

El polémico tenista australiano Nick Kyrgios ha acusado a la Asociación de Tenis Profesional (ATP) de ser "bastante corrupta", a raíz de la multa que le impuso en el torneo de Cincinnatti, molesto con un asunto cuando lo que quiere, en teoría, es centrarse ahora en el Abierto de Tenis de EE.UU.



Kyrgios fue el centro de atención a mediados de agosto en la cuarta jornada del torneo Masters 1.000 de Cincinnati porque, más allá de ser eliminado en la segunda ronda, exhibió nuevamente un mal comportamiento en la pista, por lo que fue multado por la ATP.





En su partido contra el ruso Karen Khachanov su mal genio le llevó a romper raquetas, hizo pérdidas de tiempo, interactuó de forma inadecuada con los aficionados, e incluso escupió al final al juez de silla del partido, lo que al final le costó una multa impuesta por la ATP de 113.000 dólares.



Preguntado por estas circunstancias en Nueva York, en el Abierto de EE.UU, tras ganar en primera ronda al estadounidense Steve Johnson en tres sets en una gran exhibición en el estadio Louis Armonstrong, Kyrgios respondió: "La ATP es bastante corrupta de todos modos, así que no estoy preocupado por eso".



"¿Por qué me multaron con 113.000 dólares? ¿Por qué estamos hablando de algo que sucedió hace tres semanas cuando vencí a alguien en la primera ronda del US Open?", pregunto el tenista australiano a un periodista que le inquirió sobre este asunto en la habitual rueda de prensa posterior al partido.



Por el momento, la ATP ha declinado hacer comentarios al respecto tras conocer las declaraciones de Kyrgios