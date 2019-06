Nadal consigue su victoria 90 en Roland Garros

EFE



El español, que mañana cumple 33 años, dio pocas opciones al argentino, al que acabó derrotando por 6-2, 6-3 y 6-3 en dos horas y 13 minutos.



Nadal, que persigue levantar la duodécima Copa de Mosqueteros, una cifra que ningún otro tenista ha logrado antes en ningún grande, se clasificó para cuartos en París por duodécima vez en su carrera y se medirá contra el ganador del duelo entre el japonés Kei Nishikori y el francés Benoit Paire.



Además, el español se ganó el derecho a disputar los 38 cuartos de final de un Grand Slam, lo que le convierte en el cuarto tenista que más veces lo ha hecho en todos los tiempos, algo que hasta ahora compartía con el australiano Roy Emerson.

La force de l'expérience 💪@RafaelNadal jouera un 13e quart de finale à Roland-Garros, le 38e en Grand Chelem ! Victoire 6-2, 6-3, 6-3 face à l'Argentin Juan Ignacio Londero qui disputait son 1er Grand Chelem.https://t.co/GVb1OsB1iq | #RG19 pic.twitter.com/Ih1viHeZ4T — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2019



Solo le superan el suizo Roger Federer, que se clasificó este domingo para sus 54 cuartos de un grande, el serbio Novak Djokovic, que este lunes puede ganarse sus 44, y el estadounidense Jimmy Connors, que lo hizo en 41 ocasiones.



El partido tuvo poca historia, más allá de que de nuevo en el tercer set el español dejó escapar uno de sus servicios. No fue importante, porque para entonces ya había arrebatado dos a su rival, pero es el tercer partido consecutivo en el que la apisonadora española se relaja en la tercera manga.



En segunda ronda el alemán Yannick Maden, procedente de la previa, le rompió dos saques y Nadal confesó que se debió a una relajación por la ventaja que tenía. En tercera, el belga David Goffin le hizo perder su primer set, algo que achacó el español al elevado nivel de su tenis.



En esta ocasión, Londero no pasó de romperle un servicio.



"Es un gran jugador, este año ha jugado muy bien, quiero felicitarle a él y a su equipo", dijo Nadal desde la pista.



El número 2 del ránking se mostró "feliz" de poder regresar a los cuartos del "torneo más importante" de su carrera al tiempo que agradeció el apoyo del público, en una grada en la que había muchos aficionados españoles que le alentaron.



Londero, que logró una espectacular subida en el ránking tras ganar el torneo de Córdoba, al que acudió de invitado, descubrió con muy buena nota lo que es un grande.



En el camino ha dejado al georgiano Nikoloz Basilashvili, favorito 15, al ex top 10 francés Richard Gasquet y al también local Corentin Moutet, contra quien disputó una batalla de cinco mangas.