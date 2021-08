Nadal avisa que no jugará más en el 2021

EFE

El tenista español Rafael Nadal ha comunicado a través de sus redes sociales que pone fin a su temporada debido a la necesidad de tomarse "un tiempo" y a que lleva un año "sufriendo mucho más de lo que debería" con su lesión en un pie.

"Después de haberlo hablado con el equipo y familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien", afirmó Nadal.



"Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el Abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí. Y en vista de que durante este último año no he tenido la capacidad de poder entrenarme y prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo, pues llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme", añadió.