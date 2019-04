Muguruza avanza a cuartos de final en Monterrey

EFE

La española Garbiñe Muguruza avanzó esta madrugada a los cuartos de final del Abierto de Monterrey (México) tras superar a la rusa Margarita Gasparyan por 6-3, 6-7 y 6-2.

"Creo que ha sido una buena pelea. Ella ha jugado muy bien sobre todo el segundo set. Yo no he jugado mi mejor tenis hoy, pero he sabido seguir luchando hasta el final", dijo Garbiñe.



La tenista también hizo referencia a las condiciones climáticas, "muy diferentes" a las del partido del miércoles contra Ruse. "En el primer partido hacía mucho frío y humedad, y hoy mucho calor. He intentado mantener la calma y pensar en la táctica. Y al final he obtenido la victoria".



La número 19 del mundo buscará un puesto en las semifinales ante la francesa Kristina Mladenovic, 66 en el ránking WTA, que superó en octavos de final a la húngara Greta Arn por 6-0, 6-2.



"Es una rival dura con la que he jugado dos veces. He perdido con ella pero el tenis te da siempre una nueva oportunidad y espero poder aprovecharla" declaró Garbiñe sobre su rival en cuartos.