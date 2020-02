La ITF levanta la suspensión a Farah y podrá volver a competir de inmediato

EFE

La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) anunció que levanta la suspensión que había impuesto al tenista colombiano Robert Farah por haber dado positivo de boldenona en un control al que fue sometido en octubre.



"Quisiera agradecer a mi familia, a mi amigo y compañero Sebas (Cabal), mi equipo de trabajo y a todos mis amigos y fans en Colombia y el mundo que me apoyaron siempre, especialmente durante este tiempo tan desgastante en donde debí probar mi inocencia", manifestó en un comunicado el colombiano, que puede volver a jugar de inmediato.

Gracias Colombia. Aquí les dejo mi comunicado oficial. pic.twitter.com/z0ynBNMuM7 — Robert farah (@RobertFarah_) February 10, 2020

Farah, que junto a Cabal se proclamó campeón de dobles de los Abiertos de Wimbledon y Estados Unidos en 2019, es el número uno del ránking de dobles de esa categoría y argumentó que jamás consumió sustancias que atenten contra el juego limpio, por lo que argumentó que el hallazgo de boldenona en su organismo pudo deberse al consumo de carne vacuna que estaba contaminada.



Según la ITF, el tenista colombiano había sido suspendido provisionalmente desde el pasado 21 de enero por haber dado positivo por boldenona, esteroide inyectable derivado de la testosterona que tiene propiedades anabolizantes, pero decidió levantar la suspensión al comprobar que la presencia de boldenona en su cuerpo fue involuntaria.





En ese sentido, explicó que las pruebas descartaron que se hubiese inyectado la sustancia, pues de haber sido así "hubiera resultado en niveles mucho más altos a los encontrados".



"La concentración de boldenona fue extremadamente baja y no había evidencia de que Farah hubiese consumido algo diferente entre la ingesta de carne y el momento de la prueba. Una prueba realizada el 28 de diciembre de 2019 resultó negativa por la presencia de cualquier sustancia prohibida", detallaron los abogados del tenista en un comunicado.



Farah dio una muestra de orina en un control antidopaje el pasado 17 de octubre, cuando no se encontraba compitiendo.



En la carta publicada en redes sociales, Farah, que no pudo disputar el Abierto de Australia, explicó que dos semanas antes de realizar la prueba positiva había hecho otra que dio negativa, además de haber sido testeado "por los menos otras 15 veces de manera aleatoria a lo largo del año".



"Como lo afirmó el Comité Olímpico Colombiano en el 2018, esta sustancia se encuentra frecuentemente en la carne colombiana y puede afectar a los resultados de las pruebas a los atletas. Estoy seguro es lo que generó el resultado de la prueba en cuestión", aseguró entonces.