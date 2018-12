Gasquet Ausente En Abierto De Australia

EFE

El tenista Richard Gasquet, número uno francés, anunció hoy que no podrá disputar en enero el Abierto de Australia por la pubalgia que arrastra desde el torneo de Bercy de finales de octubre en París, que también le impidió jugar la final de la Copa Davis contra Croacia.



"Es una lesión complicada. Tengo una especie de pubalgia en el lado izquierdo, a nivel del aductor, mucha inflamación en esa zona. No es fácil acabar con ella, pero estamos haciendo lo necesario", dijo en la emisora "Radio France".



Gasquet, de 32 años, confió en estar completamente recuperado para febrero, pero descartó poder volver a la competición en enero, por lo que no estará disponible para el Abierto de Australia, previsto entre el 14 y el 27 de ese mes.



"Ha habido algunas mejorías últimamente, pero sigue habiendo zonas que me hacen daño. (...) Es una lástima no jugar y es duro perderse torneos", admitió el tenista, que ocupa el puesto 26 a nivel mundial.



La Copa Davis se celebró el pasado noviembre y Croacia logró su segunda victoria en esa competición, después de que Marin Cilic derrotara al francés Lucas Pouille por 7-6(3), 6-3 y 6-3 en el cuarto partido, y sumara así el 3-1 definitivo en el estadio Pierre Mauroy de Lille.