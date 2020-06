Djokovic: Federer es el mejor tenista de la historia

EFE

Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, declaró desde la ciudad croata de Zadar, donde organiza y juega el torneo "Adria Tour", que Roger Federer es "posiblemente el tenista más grande de la historia".



"Juega con tanta facilidad y tiene un talento natural como nunca se ha visto. Es muy eficaz. Incluso cuando en el sentido físico ya no puede competir con los jóvenes, lo compensa con su juego", dijo Djokovic, según el portal croata Jutarnji.



"No me extrañaría que esté entre los mejores también el año que viene", indicó el serbio.





Federer, cuarto de la ATP y que en 2020 cumplirá 39 años, canceló la temporada tras ser operado de la rodilla en febrero y volverá a jugar previsiblemente en 2021.



"La gente muchas veces debate quién es el más grande de todos los tiempos. Y es difícil comparar", declaró Djokovic.



"Por ejemplo, (Bjorn) Borg ganó 11 Grand Slams y se retiró a los 26 años. Si hubiese jugado cinco o diez años más, ¿dónde estaría? Y, además, ¿qué hubiese pasado si no hubiese jugado con la raqueta de madera?", se preguntó.



Federer tiene ganados 20 Grand Slams, seguido de Rafael Nadal con 19 y Djokovic, con 17.



Djokovic se refirió también al madridista Luka Modric, nacido en Zadar, de quien dijo que es uno de los mejores futbolistas del mundo y "un mago del balón".



"Ganar el Balón de Oro en la época de (Leo) Messi y (Cristiano) Ronaldo es algo tan grande que lo valoraremos más cuando termine su carrera. (...) Sus resultados son eternos", señaló.



Agregó que a comienzos de año habló con Modric de la posibilidad de que ambos organicen algún acto en la región o en el mundo.



Djokovic participa este fin de semana en Zadar, ciudad de la costa adriática de Croacia, en la segunda etapa del torneo regional "Adria Tour", que organiza con fines benéficos, y que comenzó en Belgrado el pasado fin de semana.



El austríaco Dominic Thiem, tercero del ránking mundial, ganó el torneo en Belgrado, en el que participaron también estrellas como Alexander Zverev (7) y Girgor Dimitrov (19).



En Zadar estarán Djokovic, Zverev, Dimitrov y los croatas Borna Coric (33) y Marin Cilic (37).



Se espera que el torneo continué luego por Banja Luka (Bosnia) los días 3 y 4 de julio, hasta concluir el día 5 de julio en Sarajevo.