EFE

El español Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, aseguró que el Real Madrid tiene "ventaja" en el "aspecto psicológico" porque cuenta con "jugadores con mucha más experiencia" en finales, a la vez que aseguró que su equipo tiene que demostrar que sus "ganas y ambición son grandes".



"El aspecto psicológico es fundamental, y ahí tienen ventaja porque tienen jugadores con más experiencia que han jugado muchas finales, pero nosotros tenemos muchas ganas de ganar un título, es lo que les dije en el descanso de la prórroga, que estábamos jugándonos un título. Tenemos que demostrar que nuestras ganas y ambición son grandes", dijo en rueda de prensa.



"Tenemos muchos jugadores que no han ganado títulos con el Barcelona. Es una oportunidad tremenda para ellos y para que los jugadores demuestren categoría y experiencia", completó.



"Veo al Madrid como siempre, un rival muy fuerte en todos los aspectos. Tienen jugadores para marcar diferencias en las bandas y un centro del campo muy fuerte. El Real Madrid tiene un gen competitivo muy grande en las finales y tenemos que igualarlo para ganar la Supercopa. Estamos ilusionados, significaría mucho para nosotros y con el extra de que es un clásico. Nos daría confianza para seguir trabajando. Con un título te da más confianza", añadió.



Un Xavi que insistió en su mensaje de lo importante que sería este título para su equipo.



"Yo no priorizo mi persona, priorizo el club y a los jugadores. El club es más importante que nadie. Como máximo responsable que soy, intentaré planear lo mejor para conseguirla. Se gane o se pierda, seguiremos compitiendo para ganar el resto de títulos. Nos hace especial ilusión, siendo un clásico, significaría mucho para el barcelonismo", comentó.



"En el Barcelona es innegociable ganar. Estamos para ganar títulos. Estamos a un partido de ganar y a por ello; por nosotros, no por nadie más", añadió.



"Me cambiaría por uno de ellos, incluso de los que están en el banquillo. Cuando era niño lo pensaba, el jugar finales contra el Madrid. Jugamos para la gente, para sentirse bien, para sentirse importante... estoy hipermotivado. Como entrenador es una pena porque en muchos momentos no depende de mí. Se sufre mucho más como entrenador", admitió.



"El otro día estaba enfadado porque sentí que los futbolistas no deberían estar en esa situación, pero en el fútbol todo el mundo te complica. No sé si ellos eran conscientes de que nos estábamos jugando muchísimo", declaró.



Además, Xavi aseguró que "el tema físico no es excusa", al haber tenido un día menos de descanso que el Real Madrid" y que tienen "a todos los jugadores disponibles".



El técnico ponderó la figura del uruguayo Araujo en su equipo. "Defensivamente es extraordinario. Rápido a la espalda, un corrector tremendo para nosotros. Nos da seguridad y confianza. Que juegue de lateral derecho es una posibilidad", anunció.