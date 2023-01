EFE

El italiano Gennaro Gattuso, entrenador del Valencia, reconoció que el Real Madrid, su rival en las semifinales de la Supercopa de España este miércoles, es “un mejor equipo” y que por ello no tienen “nada que perder”, a la vez que se mostró confiado en que, si no fallan, “se puede ganar”.



“Tenemos suerte los que jugamos profesionalmente. En la vida, si uno falla tiene que esperar mucho tiempo; en el deporte, no. Ahora tengo que convencer a mi equipo. Jugamos contra un equipo, honestamente, mejor que nosotros; no tenemos nada que perder, pero se puede ganar”, dijo en rueda de prensa.



“No es un buen momento para nosotros. Venimos de dos derrotas totalmente diferentes, pero tenemos la suerte de jugar este tipo de partidos. Jugamos contra un equipo con una gran mentalidad y con jugadores que han ganado cinco Ligas de Campeones. No tenemos nada que perder. Hay que preparar bien el partido”, comentó.



“No tengo certezas. No podemos fallar nunca, porque cuando piensas que estás dominando el partido, el Real Madrid te puede ganar el partido al espacio. Tenemos que hacer un partido en el que no hay que fallar, y jugar con mentalidad y ritmo”, añadió.



Gattuso insistió en el mal nivel de su equipo en la última derrota contra el Cádiz (0-1).



“Un entrenador, cuando mira a un partido como el del Cádiz es normal que tenga dudas. Si no las tiene, está loco. El Cádiz tiró dos veces, pero nosotros no hicimos nada. Fuimos un equipo sin ritmo, sin ganas”, afirmó.



“Yo tengo una cara de cuando las cosas no van bien. No tengo que estar contento cuando no se gana el partido. Estoy enfadado porque el equipo no está contento. El entrenador es una persona sola. Cuando se pierde tengo una cara de mierda, es normal, porque no me gusta perder y no me gusta ver a mi equipo como lo hizo frente al Cádiz”, explicó.



Gattuso recordó que el equipo necesita acudir al mercado de invierno: “El club sabe lo que tenemos que hacer. Es inútil hablar todo el día de lo mismo. Estamos mirando jugadores para fichar, pero que tengan ritmo para jugar desde el primer momento. Nuestra prioridad es mirar jugadores con minutos en las piernas”.



“He hablado ayer con Peter Lim vía Zoom. Estamos buscando un mediocampista, por la lesión de Nico González”, declaró.



Además, el técnico italiano destacó el nivel del fútbol saudí y la importancia de tener a Cristiano Ronaldo, nuevo jugador del Al Nassr, en dicho país.



“En Arabia Saudí el mundo piensa que es fácil de jugar, pero la liga no lo es; hay que mirar al Mundial, por ejemplo, ganando a Argentina por ejemplo. También, si miramos la Copa de Asia se nota el nivel del país”, señaló.



“Tener a Cristiano Ronaldo en vuestra Liga es bueno”, aseguró.