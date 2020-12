EFE

Real Sociedad-Barcelona y Real Madrid-Athletic Club serán las semifinales de la Supercopa de España los próximos 13 y 14 de enero, respectivamente, según el sorteo realizado por la Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la Asamblea general Extraordinaria.



La primera semifinal entre la Real y el Barcelona se jugará en el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba y la que enfrentará al Real Madrid y al Athletic el día siguiente en La Rosaleda de Málaga.



La final se jugará el día 17 en La Cartuja de Sevilla.



La situación actual de pandemia ha obligado a que la competición se juegue en Andalucía y no como la anterior en Arabia Saudí, según la RFEF tenía comprometido para la edición de 2021 y también la siguiente, aunque la Asamblea respaldó que el organismo prorrogue el acuerdo para que juegue en este país más allá de lo firmado inicialmente.



La RFEF cerró el año pasado un acuerdo para disputar durante tres años la Supercopa en Arabia y otros tres más opcionales y la Asamblea votó a favor de prorrogar el acuerdo con 83 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

🤗⚪️🟢 ¡¡QUÉ GANAS DE VOLVER A VERTE, ANDALUCÍA!!



🏆 La #Supercopa viaja este año hasta las ciudades andaluzas de Córdoba, Málaga y Sevilla para disfrutar del mejor fútbol de élite.



🏟️ ¡¡No se nos ocurre un escenario mejor!! pic.twitter.com/lMx6nZpaD1 — RFEF (@rfef) December 17, 2020



Antes de la votación el presidente del organismo, Luis Rubiales, expuso que en el año 2021 la RFEF debe comunicar la prórroga de ese compromiso, tras el que "hay unos ingresos muy importantes" para los cuatro equipos participantes y también una subvención directa para el fútbol no profesional, con programas como 'Impulso 23'.



"Lo que se pide es que la Asamblea me mandate extender el contrato lo que sea suficientemente necesario para garantizar que esos ingresos siguen llegando a la RFEF para seguir manteniendo nuestras líneas de subvenciones con el fútbol femenino, el fútbol sala y el fútbol más pobre, pese a que este año no se celebre allí", dijo Rubiales.



El presidente destacó que la Supercopa española se sigue en más de 180 países y que "es muy difícil encontrar una competición corta con esa calidad futbolista y tanto nivel". "Creo que no existe una competición con tan pocos partidos y equipos de tanta excelencia", apuntó.



La Supercopa reúne a los dos finalistas de la Copa del Rey 2019/20, Athletic y Real Sociedad, sin disputar todavía a causa de la pandemia, y a los dos primeros de LaLiga Santander 2019/20, Real Madrid y Barcelona.



El cuadro blanco es el vigente defensor del título, ganado el pasado enero ya con formato de final a cuatro.



El equipo del francés Zinedine Zidane superó entonces en semifinales al Valencia (1-1) y se encontró en la final con el Atlético de Madrid, que dejó fuera de la lucha por el título al Barcelona (2-3).



En el encuentro decisivo los madridistas se coronaron tras resolver por penaltis (4-1) un duelo que acabó con empate a cero.



Dado que el Reglamento del torneo establece que el campeón de Liga (Real Madrid) debe enfrentarse al subcampeón de la Copa, y que el Campeón de Copa debe hacerlo con el subcampeón de Liga (Barça), al no haberse jugado todavía la final copera entre Athletic y Real Sociedad por el deseo de los clubes y de la RFEF de que se dispute con público, el organismo sorteó hoy los cruces para la edición de 2021.