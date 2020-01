Valverde: Supongo que se hablará de mí

GOAL

ERNESTO VALVERDE compareció en rueda de prensa después de la derrota del Barcelona por 2-3 ante el Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España disputada en el estadio King Abdullah de Jeddah, en Arabia Saudí.

Empate. "Teníamos el partido dominado pero hay detalles y no puedes descuidarte. Ha sido un partido en el que hemos dominado, costó más en los primeros minutos pero luego dominamos y nos repusimos al gol inicial del Atlético, teníamos el partido en la mano y el Atlético le dio la vuelta en dos jugadas, fue un partido completo en el que no estuvimos bien puntualmente".

¿Qué pasó? "El empate a 2 vino después de una situación en la que no supimos parar el juego, nos desbordaron por dentro con la defensa abierta, pusieron jugadores rápidos arriba y nos sorprendieron en esa jugada, no creo que nos hayamos visto desbordados sino que han sido dos situaciones puntuales en un partido que teníamos controlado".

. @AntoGriezmann: “Hay que saber leer los partidos, mejorar y seguir trabajando” pic.twitter.com/aylU3LZZQ2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 9, 2020

Dominio sin victoria. "Ellos han tenido un gran acierto, son un gran equipo, no te puedes descuidar y hay una final en juego, se trata no solo de generar sino también de acertar y de que no te acierten y ha habido momentos en los que no hemos estado bien, nos han hecho daño cuando parecía que el juego iba a nuestro favor, me encantaría que el contrario se ha puesto por delante y que le dimos la vuelta pero ha sido al revés".

Futuro en el banquillo. "Los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar y darlo todo en cada partido, sabemos como es el fútbol y que siempre hay inestabilidad permanente cuando no hay resultados o cuando pierdes, como ha sucedido, supongo que se hablará de esto y de otras cosas porque es inevitable pero yo me dedico a lo mío".

ANTOINE GRIEZMANN atendió a las televisiones con derechos desde el césped.

Fallo propio. "Creo que falle yo el pase a Sammy y viene su gol, son cosas que pasan y que pueden costar una Liga o una Champions League, hay que trabajar".

VAR. "Aquí está el VAR para ayudar al fútbol, a veces ayuda y a veces va en contra, es así".

Finalistas sin título de campeón. "Da igual quien juegue la final, juegan los que han ganado las semis".