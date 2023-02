EFE

El delantero italiano Nicolo Zaniolo, todavía jugador del Roma, viajó este martes desde Milán a Estambul en un vuelo privado para cerrar su traspaso al Galatasaray, actual líder de la Superliga de Turquía.



"Sí, estamos saliendo. Un abrazo a todos", confirmó el jugador al ser preguntado si viajaba a Estambul, en el aeropuerto de Milán-Linate.



Se cierra de esta manera el capítulo Zaniolo en Roma. El delantero protagonizó el mercado invernal italiano al forzar su salida del equipo que dirige el portugués José Mourinho, que no estaba dispuesto a dejarlo salir a cualquier precio ni de cualquier manera.



El Milan estuvo interesado en hacerse con los servicios del internacional italiano, pero las cifras manejadas entre ambos clubes eran muy lejanas.



Lo intentó también el Bournemouth inglés con una oferta de 30 millones de euros, pero Zaniolo rechazó la propuesta, una decisión que no sentó bien ni a la directiva ni a Mourinho ni a la afición del Roma.



Ya cerrado el mercado italiano, el Galatasaray, que sí puede fichar debido a que la ventana turca cierra este miércoles, apareció con una oferta que sí ha sido bienvenida por el jugador y por el club 'giallorosso'.



A falta de anuncio oficial, el jugador firmará entre esta tarde y el miércoles un contrato con el club turco por cuatro temporadas, hasta 2027, con una cláusula de rescisión de 35 millones de euros; y dejará en las arcas del Roma 15 millones más otros siete en variables, según apuntan medios italianos.



Los últimos días de Zaniolo no han sido tranquilos en Italia. El pasado lunes, el jugador tuvo que llamar de madrugada a la policía tras ser amenazado de muerte por un grupo de aficionados que se presentó en su domicilio para increparle por no querer continuar vistiendo la camiseta de la 'Loba' y, además, por haber rechazado la oferta del Bournemouth.



Esa misma noche se colocó también una pancarta en Trigoria con un mensaje dirigido al futbolista de 23 años: "Fuera de Trigoria los hombres de poco valor, cobardes y aprovechados... ¡Apoyo incondicional sólo para los que respetan nuestros colores!".



El Roma le inscribió en la lista de jugadores para competir en Liga Europa, pero el delantero de 23 años presentó un documento médico en el que figuraba que necesitaba descansar debido al estrés.