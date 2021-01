EFE

Fernando Muslera, el portero internacional uruguayo del Galatasaray, puede volver a jugar la semana que viene, tras seis meses de baja por una fractura de tibia y peroné, según informa el diario Milliyet.



"Si todo sigue según lo planeado, el miércoles 20 de enero y tras una larga pausa, Muslera estará en el once inicial en el partido Galatasaray-Denizlispor", indica el diario.



Muslera no disputará el derbi contra el Besiktas este domingo para no forzar demasiado, según la misma fuente.

El guardameta se lesionó la tibia y el peroné en un encuentro contra el Rizespor a mediados de junio.



Varios médicos auguraban que la grave lesión alejaría al capitán del Galatasaray más de un año de los terrenos de juego, aunque el portero uruguayo empezó a entrenar con el club aurirojo a finales de noviembre.



En estas últimas semanas Muslera ha participado en casi todos los entrenamientos, aunque la prensa turca informó de que el guardameta seguía notando ligeras molestias en la rodilla.



El equipo turco sufre varias bajas importantes, como la baja por lesión del delantero colombiano Radamel Falcao.



Otras figuras importantes del club como el lateral noruego Omar Elabdellaoui, el centrocampista argelino Sofiane Feghouli y el centrocampista nigeriano Oghenekaro Etebo también están lesionados.

Gran noticia para el Galatasaray y el fútbol uruguayo: Fernando Muslera volvió a entrenarse con el primer equipo. El arquero había sufrido una doble fractura de tibia y peroné, a principios del año 2020. pic.twitter.com/RYlnspdXjO — SportsCenter (@SC_ESPN) January 14, 2021

A esto se le suma varias ausencias en los partidos por positivos de coronavirus entre los jugadores.



Pese a la mala racha de lesiones y los efectos de la pandemia en el vestuario, el Galatasaray ha conseguido permanecer tercero en la clasificación, tras los otros equipos estrella de Estambul, el Besiktas y el Fenerbahçe.



La lesión de Muslera tampoco ha impedido que el club urirojo sea el menos goleado de esta temporada, con catorce goles encajados.