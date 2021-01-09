3️⃣ 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐌𝐎𝐃𝐄: 𝐎𝐍! ✅ @ynsbelhanda 🤸🏻♂️#GSvGB pic.twitter.com/qUMIGgWosO— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 9, 2021
Karşılaşma sona erdi.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 9, 2021
Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
3️⃣ 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐌𝐎𝐃𝐄: 𝐎𝐍! ✅ @ynsbelhanda 🤸🏻♂️#GSvGB pic.twitter.com/qUMIGgWosO— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 9, 2021
Karşılaşma sona erdi.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 9, 2021
Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
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