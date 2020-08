OFICIAL: José Ernesto Sosa, ex @atleticodemadrid y ex @trabzonspor, es nuevo jugador del @fenerbahce ✍️ OFFICIAL: José Ernesto #Sosa, former #AtléticoMadrid and former #Trabzonspor, is a new #Fenerbahçe player 🇹🇷

A post shared by beIN SPORTS USA (@beinsportsusa) on Aug 22, 2020 at 7:21am PDT