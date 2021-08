EN.PSG.FR

El técnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino y Thilo Kehrer reaccionaron después de la derrota en el Trophée des Champions ante Lille.

MAURICIO POCHETTINO

"Creo que fuimos el mejor equipo en el campo. Pero no nos arriesgamos, y para ganar en fútbol hay que marcar. Es una nueva temporada, estoy contento con mis jugadores y sus actitudes, y seremos mejores cuando tengamos el escuadrón completo disponible. Nunca dudé del compromiso de los jugadores. Queríamos ganar, hicimos todo para hacerlo, y jugamos con los jugadores que eran capaces de hacerlo ".

THILO KEHRER

"Creo que dominamos el juego, pero no creamos ninguna gran oportunidad, y no anotamos. Creo que hemos trabajado bien durante la pretemporada y nos sentimos bien físicamente, hay otras cosas que tenemos que mejorar, así que creo que podemos hacer eso. Pero físicamente, creo que somos muy fuertes. Defendieron bien, pero podríamos haber encontrado más espacio, creado más oportunidades. El resultado no es lo que queríamos, queríamos ganar este Trophée des Champions, pero tenemos que aceptarlo y seguir en la dirección correcta ".