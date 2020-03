EFE

El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, se sumó este miércoles a las iniciativas benéficas promovidas por el mundo del fútbol italiano para combatir el coronavirus, con una recaudación de fondos destinados a unas clínicas de las regiones Lombardía y Piamonte.

"¡Demos una patada al coronavirus!", es el eslogan de la iniciativa promovida por Ibrahimovic a través de la plataforma "Gofundme", que en pocas horas ya ha recaudado más de 110.000 euros para ayudar un país en el que ya se han registrado más de 2.500 muertos y más de 30.000 contagiados.

"En este momento de extremada emergencia que Italia está viviendo hemos decidido organizar una recaudación de fondos que será completamente entregado a 'Humanitas' para contribuir a reforzar el departamento de cuidados intensivos de los hospitales de Rozzano/Milán, Bérgamo, Castellanza y Turín", se lee en la página oficial de la iniciativa de Ibrahimovic.

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA