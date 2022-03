EFE

El defensa español del Fiorentina Álvaro Odriozola aseguró en una entrevista que el serbio Dusan Vlahovic, su excompañero de equipo, está "al nivel" del francés Karim Benzema y el polaco Robert Lewandoski, delanteros con los que también coincidió durante su etapa en Real Madrid y Bayern de Múnich.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



"Seguro. No solo por la calidad, sino por la mentalidad que tiene y que me llamó la atención de inmediato. Quiere ser el número uno", declaró Odriozola al diario italiano Tuttosport.



El Fiorentina encara mañana la ida de las semifinales de Copa Italia ante el Juventus, en lo que será el primer enfrentamiento del serbio, máximo goleador de la Serie A, con el que fuera su equipo.



"Conocerlo bien puede ayudarnos pero también puede ayudarlo a él... Siempre es difícil marcar a un jugador tan fuerte, un verdadero fenómeno. Sin embargo, tenemos las cualidades para triunfar", dijo el donostiarra.



"No esperaba su salida en enero, lo admito, pero son decisiones que hay que respetar. Puedo decir que mientras estuvo aquí con nosotros Dusan lo dio todo", afirmó.



El Fiorentina entró de lleno en la lucha por los puesto europeos con Roma y Lazio, pero una derrota ante Sassuolo esta jornada ha frenado su escalada de puestos.



"La derrota ante el Sassuolo nos dio rabia, pero tenemos que deshacernos de ella rápido. Ahora estamos preparados sabiendo lo importante y especial que es este partido para Florencia, por la rivalidad histórica", expresó el lateral derecho, que todavía está vinculado al Real Madrid.



De hecho, Odriozola habló de su fichaje por el club blanco y una oferta que recibió del Juventus, su rival de este jueves: "Me quisieron antes del Madrid, venía de una gran temporada. Pero el Madrid es el Madrid, no podía decir que no".



Ahora no quiere pensar en el futuro y se encuentra "disfrutando del presente": "Estoy muy contento en Florencia, me siento como en casa".



En su periplo por Real Madrid y Bayern, el vasco ha disputado grandes encuentros, y equipara el de mañana ante los blanquinegros a una final de Liga de Campeones.



"Estoy pensando en Real-Barcelona, ​​Real-Atlético de Madrid o, refiriéndome al equipo de mi ciudad natal, Real Sociedad-Athletic Bilbao. Es como un derbi. En España se llama Clásico. Pero por la expectación en Florencia es como una final de 'Champions'", desgranó el jugador de 26 años.



Además, el español aseguró que sueña con ganar esta Copa Italia con el conjunto de Florencia, y aprovechó la entrevista para mandar todo su "apoyo y cariño a las personas que están sufriendo en Ucrania".