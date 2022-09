90+4': Juventus 3-2 Salernitana

90+5': Arkadiusz Milik gets sent off with second yellow

90+6': VAR cancel's Arkadiusz Milik winner for offsides

90+9': Juan Cuardado gets sent off

FT: Juventus 2-2 Salernitana



