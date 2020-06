EFE

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC), en reunión de su consejo directivo, aprobó la aplicación de los 'play-off' y 'play-out' en la liga en el caso de que no se pudiese reanudar por un rebrote de coronavirus.



Decidió, asimismo, establecer la clasificación final por algoritmo si se pusiese en marcha la liga y hubiese un parón definitivo que hiciese imposible que continuara, además de dar por concluida la Primera división femenina.



La propuesta, que ha sido presentada por el presidente de la FIGC, Grabiele Gravina, recibió el voto en contra de la representación de LaLiga de Serie A y fue probada por 18 votos a favor y 3 en contra.





La representación de la patronal de clubes era partidaria de que, en caso de no reanudarse la competición o hubiese un nuevo parón, no se aplicasen descensos.



La Serie A, que está previsto que se reanude tras la pandemia por coronavirus el 20 del presente junio, si bien antes se disputará la Copa Italia el 12 y el 13, en caso de no poder reanudarse totalmente en esas fechas decidiría sus puestos europeos y sus descensos mediante la disputa de unos 'play-off', siempre y cuando la situación epidemiológica permita la celebración de esas eliminatorias antes del 20 de agosto. En cambio, no se proclamaría campeón alguno de la competición.



En caso de reanudación y un posterior parón definitivo porque se agrave la pandemia, la clasificación de la Serie A sería en virtud de la aplicación de unos algoritmos (criterios de corrección en base a partidos jugados) a tenor de la clasificación que hubiese en ese instante.



Con ese sistema se decidirían los equipos que irían a las competiciones continentales y los descensos. Tampoco habría campeón liguero, salvo que en el momento del definitivo parón el equipo primer clasificado tuviese una distancia de puntos sobre el segundo superior a los que éste podría sumar en las jornadas que faltasen por jugar.



La Serie A femenina, en cambio, ya se da por concluida, al considerarse imposible reanudar la competición. Para su clasificación final se aplicará el mismo criterio de algoritmo que el previsto para la competición masculina.