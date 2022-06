EFE

El francés Paul Pogba y el argentino Ángel Di María terminan contrato este mes de junio con Manchester United y PSG, respectivamente, y ambos podrían llegar como agentes libres a la Juventus, según 'La Gazzetta dello Sport'.



Este miércoles, el Manchester United confirmó que el mediocentro francés de 29 años no continuará en la filas mancunianas la próxima temporada. Pogba militó cuatro campañas con el club blanquinegro (2012-16), en el que se consagró como uno de los grandes nombres del fútbol.



Ahora, según el diario italiano, la salida del argentino Paulo Dybala puede facilitar la llegada del galo, que no ha tenido el peso esperado -mermado por las lesiones- durante esta temporada en los 'Diablos Rojos', para reforzar el centro del campo.



También informa este rotativo de que el 'Pulpo' habría llegado a un acuerdo hace días con la 'Vecchia Signora' y que el anuncio oficial podría hacerse a través del documental del propio Pogba, que estrena el 17 de junio.



Queda libre también 'El Fideo', que ya se despidió del PSG y a sus 34 años quiere gozar de minutos para prepararse de cara al Mundial de Qatar 2022. El extremo ya anunció que se retirará de la Albiceleste una vez termine la Copa del Mundo y que su objetivo es volver a Rosario Central (Argentina) para terminar su carrera como futbolista.



'La Gazzetta' desvela que este mismo miércoles, antes de que se dispute la 'Finalissima' entre Italia y Argentina en Wembley (Londres, Reino Unido), tendrá lugar una reunión "decisiva" entre el italiano Federico Cherubini , director deportivo de la 'Juve', y el agente de Di María.



Di María querría mantener el sueldo que percibía en el PSG, unos 7.5 millones de euros anuales, pero la Juventus tendría en mente hacer dos propuestas al ex jugador del Real Madrid: un contrato de dos años en el que se reparta esa cifra o un contrato de un año pero con una rebaja salarial (entre 5-6 millones) y una serie de variables en función de objetivos.



Ambos jugadores pueden llegar libres al conjunto que dirige el italiano Massimiliano Allegri, con el objetivo de reforzar un proyecto para volver a lo más alto de Italia en el que el serbio Dusan Vlahovic se erige como protagonista.