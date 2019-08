EFE



"Dybala nunca será un problema para el Juventus porque es un grandísimo jugador. Tácticamente Sarri le usa como falso nueve y creo que lo está haciendo bien. Hizo una buena pretemporada", afirmó Nedved en una rueda de prensa organizada en víspera del estreno del equipo turinés en la nueva Serie A.



Nedved sustituyó al técnico Maurizio Sarri ya que este sigue recuperándose de una neumonía y no podrá sentarse en el banquillo en las dos primeras jornadas: "Una neumonía no es fácil de gestionar, quisimos dar los pasos correctos, incluso si él quisiera estar todo el día en el campo. Está mejor".



El vicepresidente juventino reconoció que su club analizará las oportunidades de mercado que se den de aquí al cierre del dos de septiembre, aunque expresó su aprecio tanto para Dybala como para su compatriota Gonzalo Higuaín, otro jugador que figura en la lista de las posibles salidas.



"Higuaín es un jugador de nuestra plantilla, un jugador fuerte. Si digo que es uno de los dos o tres mejores delanteros centros del mundo no me equivoco. Lo tiene todo, fuerza, velocidad, técnica y muchos goles", aseguró.



"Además ya conoce a Sarri (trabajó con él en el Nápoles y en el Chelsea) y habéis visto que ha hecho una pretemporada muy positiva. Para cada posición tenemos a dos jugadores muy importantes y nos sentimos fuertes", prosiguió.



El checo reconoció que habrá mucha competencia en la plantilla, pero destacó que los jugadores están avisados.



"Hay competencia, los chicos lo saben. El club ha sido muy claro con ellos y cada uno de ellos debe ser profesional, entrenarse bien y estar listo. Si hay ocasiones las aprovecharemos, si serán ventajosas para ellos y para nosotros", explicó.