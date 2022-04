EFE

El Milan empató a cero ante el Torino y, pese a mantenerse líder, ya no depende de sí mismo para conquistar la Serie A a final de temporada en detrimento de un Inter que, de ganar todo, sería campeón.



El Milan sigue peleado con el gol. Los rivales tapan la banda izquierda, la de Rafael Leao y Theo Hernández, para secar y dejar desprovisto de sorpresa el ataque 'rossonneri'. Y lo consiguen. El Milan es insuficiente si Leao no aparece.

Este domingo, ante un rival que no se juega nada como el Torino, el conjunto de Pioli volvió a evidenciar que, pese a crear ocasiones de peligro, le cuesta materializar.Es más, de no ser por los centrales Tomori y Kalulu, así como el guardameta Mike Maignan, el Milan podría haberse ido con una derrota de Turín (Italia, norte).



Los visitantes eran conscientes de lo que se jugaban. El Nápoles había perdido y todo lo que no fuera ganar dejaba el campeonato a merced del Inter. Salió fuerte el Milan, mermado por la baja de Bennacer en el centro del campo, pero el partido se fue igualando paulatinamente hasta no tener dueño.





Ambos equipos pudieron llevarse el partido, pero las actuaciones de sendos guardametas dejaron el empate a cero en el marcador. Tonali, Leao, Brahim, Giroud y Theo lo intentaron, sin éxito, de todas las formas, con balones largos, combinando en la frontal, buscando el uno contra uno... No hubo manera, el brasileño Bremer estuvo inmenso comandando la zaga local.



Belloti estuvo al mando de la ofensiva del Torino, pero Maignan estuvo firme para desbaratar las internadas.



Tonali tuvo la más clara para el Milan en la segunda parte. Se deshizo de su par y disparó, con su pierna mala, a bocajarro, pero el albanés Etrit Berisha fue un muro.



El vértigo de ir primero y la necesidad de ganar llevan pasando factura al Milan desde marzo, pero hoy les costó el empate. Apretaron los milanistas en los minutos finales con balones colgados y tiros lejanos, pero el balón no entró. Pioli, desde el banquillo, se desesperó con cada acción desaprovechada por los suyos.



A falta de seis jornadas, el Milan sigue siendo líder, pero este 'pinchazo' ante el Torino le da al Inter, con un partido menos, la posibilidad de asaltar el liderato. El Milan ya no depende de sí mismo, ha perdido la ventaja.