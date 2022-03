EFE

El Milan consiguió por la mínima ante un aguerrido Empoli (1-0) tres puntos que le valen, pese a seguir sufriendo para cerrar los partidos, el liderato en la vigésima novena jornada de la Serie A.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



El conjunto que dirige el italiano Stefano Pioli sigue en la dinámica de las últimas jornadas, no termina de ser suficiente para cerrar los partidos y, aunque lo consigue (siete jornadas sin conocer la derrota), sufre más de la cuenta para sacar los tres puntos.



Esta jornada, en casa y ante un Empoli de media tabla, no ha sido una excepción. Los visitantes generaron mucho peligro, especialmente en la segunda parte, y pudieron complicar el campeonato a los rojinegros, que siguen encomendándose a las grandes actuaciones de su pareja de centrales, formada por el francés Pierre Kalulu y el inglés Fikayo Tomori, para mantener el marcador a su favor.





El Milan dominó la primera parte con el portugués Rafael Leao comandando el ataque, pero no fue el día para los delanteros milaneses. No estuvieron acertados en el último tercio y apenas generaron ocasiones claras.



De hecho, Kalulu no solo ha sido clave en defensa desbaratando el peligro de los 'Azzurri', sino que ha sido el autor del único gol del Milan con un disparo desde fuera del área con su pierna mala tras un rechace en el minuto 19 de partido.



No fue un partido brillante de los de Pioli, pero mostraron, de nuevo, su madurez para saber sufrir y sacar los resultados adelante, sobre todo en una segunda mitad en la que el Empoli creció y puso en apuros la portería que defiende el francés Mike Maignan.



Ni si quiera la entrada del español Brahim Díaz a falta de menos de veinte minutos surtió efecto para generar ofensivas más claras. El Empoli fue ganando confianza en los minutos finales, pero se encontró con el muro de Tomori, Kalulu y Maignan.



La victoria mantiene líder al Milan y deja toda la presión a Inter y Nápoles, que con la victoria de Juventus necesitan sacar adelante sus partidos y seguir en la lucha por el 'Scudetto'; mientras que el Empoli se mantiene 13º.