EFE

La Federación de Fútbol Italiana (FIGC) informó de que aplazó la competición futbolística hasta el 14 de junio de acuerdo con el último Decreto del Gobierno, aunque manifestó el deseo de que las "autoridades competentes" vuelvan a plantearse la decisión y anticipen el visto bueno.



"La FIGC, tomada conciencia de las órdenes del Decreto del 17 de mayo con las 'medidas urgentes de contención del contagio en el entero territorio nacional' y tomada conciencia de la suspensión de las competiciones deportivas hasta el 14 de junio 2020 de los eventos y de las competiciones deportivas de cada tipo, en lugares públicos o privados, con el deseo de una ulterior y deseable decisión de las autoridades competentes, prolongó la suspensión de la actividad deportiva hasta el 14 de junio de 2020", se lee en el comunicado oficial.



La Serie A se encuentra suspendida desde el pasado 9 marzo, en la jornada 26, con el Juventus Turín líder con un punto de ventaja sobre el Lazio, segundo, y el Inter de Milán, tercero.

💥 Informa @vonRichetti



🇮🇹 Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, ha suspendido todas las competiciones deportivas hasta el 14 de junio



📆 La @SerieA podría reanudarse el lunes 15 de junio o el fin de semana del 19 de junio pic.twitter.com/TaQtWovdHt — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 18, 2020

Los clubes de la Serie A recibieron el visto bueno del Gobierno para entrenar, de forma individual, en sus centros deportivos desde el pasado 4 de mayo, aunque todavía no hay autorización para ejercitarse en equipo.



La FIGC había manifestado la semana pasada la voluntad de reanudar la Serie A el 13 de junio, pero aceptó este lunes las peticiones del Gobierno de no competir hasta al menos el día 14.



El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, aseguró el sábado que se necesitan "mayores garantías" para reanudar el campeonato liguero.



"El fútbol atrae a muchos aficionados" y la eventual reanudación del campeonato "es un tema que recibe muchas solicitudes. El ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, sigue el tema con gran atención y es muy responsable, como todo el gobierno. Primero hay que entender y esperar que las condiciones se cumplan para garantizar la reanudación del campeonato en condiciones de máxima seguridad", dijo.



"Para aventurarse a decir una fecha se necesitan más garantías que en este momento y hablando con Spadafora no las hay", afirmó Conte que expresó su deseo de que lleguen "lo antes posible".