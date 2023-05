EFE

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) emplazó este viernes a la Juventus a un nuevo juicio diferente al del 'caso plusvalías' que le restó 15 puntos en Serie A, relacionado en este caso con las maniobras salariales del club con ciertos jugadores durante la pandemia, pagos sospechosos a agentes de jugadores y acuerdos secretos con otros clubes italianos.

Todavía con la incertidumbre sobre la llegada de una reformulación de la sanción de puntos -por el 'caso plusvalías'-, que en primera instancia fue de 15 pero que podría quedarse finalmente en 9, algo que se espera no se demore más allá del 22 de mayo, la Juventus ya tiene que prepararse para un nuevo juicio.

En este caso, los motivos de este radican principalmente en la otra parte de la 'Investigación Prisma': las maniobras salariales del club italiano con ciertos jugadores durante la pandemia. Sin embargo no es el único motivo.

Así lo informó este viernes la FIGC con un comunicado en el que explica todos los motivos del nuevo juicio:

"El Fiscal general ha remitido a la Juventus a la Corte Nacional Federal - Sección Disciplinaria-, por responsabilidad directa y objetiva por los actos y conductas de sus directivos; entre ellos Andrea Agnelli (en ese momento, Presidente), Pavel Nedved (Vicepresidente), Fabio Paratici (Director deportivo), Federico Cherubini (Jefe de Equipos de Fútbol y Áreas Técnicas), a quienes se les acusa de violar el art. 4 del Código Deportivo por diversos actos y conductas relativos a 4 aspectos distintos objeto de investigación: la maniobra salarial de la temporada 2019-20 ; el de la temporada 2020-21 ; acuerdos con agente y hermanamientos con otros clubes", informó la FIGC.

Respecto a la maniobra salarial de los ejercicios económicos de 2020 y 2021, Andrea Agnelli, Fabio Paratici y Pavel Nedved "están acusados" por haber presentado ante la Serie A los acuerdos de reducción salarial de 4 meses (marzo, abril, mayo y junio de 2020) de 21 jugadores (entre ellos Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo) y no presentar los convenios de recuperación de 3 de los 4 meses de salario renunciados (abril, mayo, junio de 2020), algo ilegal al tener que haberse incluido en el balance del año y que permitió al club aliviar su situación económica de manera "ficticia" durante la pandemia.

Además, la FIGC puntualiza que en año 2021 se hizo "a sabiendas de que no habría una reducción salarial efectiva, ya que se pagarían los mismos montos a los mismos jugadores en temporadas deportivas posteriores, como ya se acordó entre las partes a través de acuerdos privados no informados", algo que salió a la luz con los acuerdos que se publicaron de Dybala y Ronaldo, pero que según el informe de la entidad deportiva no fueron los únicos casos.

En el caso de los acuerdos con agentes, la FIGC informó de que la 'Juve' habría pagado a agentes por traspasos de jugadores en los que ni siquiera intervinieron o como compensación con el agente por la negociación de otro futbolista en el momento de los hechos que era menor de edad (para el que, por tanto, no se podía pactar pago alguno).

En este sentido están bajo la lupa los traspasos de Leonardo Spinazzola al Roma; el Kaly Sene al Basilea o la renovación de contrato de Giorgio Chiellini, entre otros tantos.

Por último, en cuanto a los acuerdos con otros clubes, se acusa a la Juventus de "haber negociado, firmado o en cualquier caso acordado con el Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna y Cagliari acuerdos confidenciales relativos a transacciones de mercado relacionados con la compra, venta o cesión de jugadores sin presentar los formularios federales pertinentes con la Serie A o proporcionar formularios federales que contenían acuerdos en todo o en parte diferentes de los realmente celebrados".

El juicio se espera que se celebre en junio y que no conlleve sanción -económica o deportiva, sino ambas- hasta la próxima temporada, según informaron este viernes los medios locales.